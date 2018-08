Tennis, Masters 1000 Toronto 2018: i risultati di mercoledì 8 agosto. Nadal e Djokovic agli ottavi di finale. Fognini eliminato

Andata in archivio un’altra giornata di incontri a Toronto (Canada) del Masters 1000 di tennis. Con gli incontri che si sono conclusi nella nottata italiana, si è definito il quadro degli ottavi di finale del torneo canadese.

AVANZANO NADAL, DJOKOVIC E ZVEREV – Buona prestazione sia per Rafael Nadal che Novak Djokovic. Il n.1 del mondo si è imposto nettamente contro il francese Benoit Paire (n.55 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-3 in 1 ora e 15 minuti di gioco. Grande solidità da parte di Rafa, molto convincente al servizio ed efficace da fondo. Nel prossimo incontro sarà super sfida contro lo svizzero Stan Wawrinka, decaduto in classifica (n.195 del mondo), impostosi contro l’ungherese Marton Fucsovics 1-6 7-6 7-6. Nole, invece, si è sbarazzato in 1 ora e 25 minuti di partita del padrone di casa Peter Polansky (n.121 del mondo), accelerando quando era il caso di farlo, in modo estremamente pragmatico (6-3 6-4). Per il vincitore di Wimbledon 2018 ci sarà il confronto con il talentuoso greco Stefanos Tsitsipas (n.27 del mondo) che, un po’ a sorpresa, si è imposto contro Dominic Thiem (n.8 del mondo) 6-2 7-6 in 1 ora e 22 minuti di gioco. Bene anche Sascha Zverev (n.3 del mondo), vittorioso 6-4 6-4 contro l’americano Bradley Klahn. Il teutonico affronterà nel prossimo round il russo Daniil Medvedev

ELIMINATI FOGNINI, RAONIC E THIEM – L’eliminazione di Thiem non è stata l’unica eccellente del secondo turno. Sconfitto anche il padrona di casa Milos Raonic con il punteggio di 7-6 4-6 6-1 dall’americano Frances Tiafoe in 1 ora e 57 minuti di partita. In questo match l’incidenza del servizio del canadese non è stata all’altezza della situazione e lo statunitense ha saputo approfittarne portandosi a casa il successo ed affrontando al prossimo turno Grigor Dimitrov (testa di serie n.5). Bulgaro che, pur soffrendo contro lo spagnolo Fernando Verdasco, l’ha spuntata al terzo set (4-6 6-2 7-6). Niente da fare per fare per Fabio Fognini nel Masters 1000 di Toronto. L’azzurro è stato sconfitto dal giovane talentuoso canadese Denis Shapovalov (n.26 del mondo) con il punteggio di 6-3 7-5 nel secondo turno. Il ligure è apparso meno brillante fisicamente, risentendo forse dei tanti incontri dell’ultimo periodo, piegato anche dal tennis sopraffino del padrone di casa. Di sicuro, non mancano i rimpianti, specie per l’andamento del secondo set, quando Fognini si è trovato a comandare con due break di vantaggio. Purtroppo per lui la resa del servizio non è stata efficiente sul cemento nordamericano. Shapovalov che negli ottavi se la vedrà contro l’olandese Robin Haase.

I RISULTATI DEL SECONDO TURNO

18:00 Finale Polansky P. (Can) 0 3 4 Djokovic N. (Srb) 2 6 6 18:10 Finale Youzhny M. (Rus) 0 5 2 Haase R. (Ned) 2 7 6 18:25 Finale Carreno-Busta P. (Esp) 0 4 63 Khachanov K. (Rus) 2 6 77 18:30 Finale Harrison R. (Usa) 0 65 4 Ivashka I. (Blr) 2 77 6 22:05 Finale Tiafoe F. (Usa) 2 77 4 6 Raonic M. (Can) 1 64 6 1 22:25 Finale Herbert P.H. (Fra) 0 63 2 Isner J. (Usa) 2 77 6 22:45 Finale Shapovalov D. (Can) 2 6 7 Fognini F. (Ita) 0 3 5 22:45 Finale Thiem D. (Aut) 0 3 66 Tsitsipas S. (Gre) 2 6 78 23:15 Finale Donskoy E. (Rus) 1 6 2 60 Anderson K. (Rsa) 2 4 6 77

Finale Klahn B. (Usa) 0 4 4 Zverev A. (Ger) 2 6 6 01:50 Finale Nadal R. (Esp) 2 6 6 Paire B. (Fra) 0 2 3 02:05 Finale Fucsovics M. (Hun) 1 6 62 610 Wawrinka S. (Sui) 2 1 77 712 03:30 Finale Medvedev D. (Rus) 2 3 6 79 Auger-Aliassime F. (Can) 1 6 4 67 03:45 Finale Schwartzman D. (Arg) 2 6 3 6 Querrey S. (Usa) 1 4 6 1

0 Finale Dimitrov G. (Bul) 2 4 6 77 Verdasco F. (Esp) 1 6 2 65

Finale Coric B. (Cro) 1 3 6 1 Cilic M. (Cro) 2 6 3 6













Foto: Alessio Marini