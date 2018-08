Tennis: la prima volta di Aryna Sabalenka a New Haven, Daniil Medvedev trionfa a Winston-Salem

Due finali sono andate in scena nella tarda serata/nottata italiana, a precedere l’inizio dell’ultimo Slam dell’anno del tennis a New York. A New Haven e a Winston-Salem, negli Stati Uniti, sono arrivati i successi della bielorussa Aryna Sabalenka e del russo Daniil Medvedev che hanno così conquistato due titoli importanti in vista degli US Open, funzionali anche alla loro classifica.

La 20enne nativa di Minsk ha superato con il punteggio di 6-1 6-4 la spagnola Carla Suarez Navarro (n.30 del mondo) in 1 ora e 15 minuti di gioco. Un match dominato dalla giovane giocatrice dell’Est a suon di vincenti da ogni zona del campo. Devastante la potenza esibita dalla Sabalenka che, dopo aver perso tre finali ed aver raggiunto le semifinali nell’ultimo torneo di Cincinnati, si sblocca, esibendo un tennis d’alta scuola che le vale una candidatura ad “outsider di lusso” al prossimo US Open (27 agosto-9 settembre). Il suo gioco rafforza obiettivi ambiziosi a Flushing Meadows e il suo essere n.20, nel ranking WTA che verrà ufficializzato domani, parla chiaro sulle potenzialità della tennista.

Concede il bis Medvedev che con un doppio 6-4 si è imposto nell’atto conclusivo del torneo nella Carolina del Nord, ai danni del padrone di casa Steve Johnson (n.34 del mondo), e nel prossimo aggiornamento del ranking ATP sarà numero 36. Una vittoria frutto del grande pragmatismo al servizio e di una qualità importante per un giocatore: rendere al meglio nei punti importanti. Il 22enne moscovita ha messo in mostra tutto questo, rendendo vano ogni sforzo al suo avversario, costretto ad alzare bandiera bianca. Per il russo, per l’appunto, è il secondo torneo in carriera dopo aver vinto ad inizio anno a Sydney (Australia).













