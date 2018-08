Tennis, ATP Masters 1000 Toronto 2018: Fabio Fognini avanza! Battuto Steve Johnson

Fabio Fognini non tradisce le attese e supera il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Toronto: sul cemento canadese il numero 14 del seeding sconfigge lo statunitense Steve Johnson con un duplice 6-4 in ottanta minuti di gioco. Al secondo turno per l’italiano ci sarà il vincente della sfida tra il transalpino Jeremy Chardy ed il canadese Denis Shapovalov.

Il primo set si apre con break e controbreak, poi si cambia registro, ed il servizio diventa un fattore. Non si registrano ulteriori break point fino al nono gioco: sul 4-4 infatti Fognini sale in cattedra, si procura tre palle break consecutive e la seconda è quella buona per lo strappo. Il decimo gioco è un’apoteosi, il ligure non concede nulla all’avversario e chiude dopo 43 minuti per 6-4, con un parziale di otto punti ad uno negli ultimi due giochi.

La seconda partita segue lo stesso canovaccio della prima, con il servizio a dominare. La musica cambia nel quinto gioco, quando Fognini si procura le prime palle break del parziale, tre per la precisione, ma lo statunitense si salva e sale 3-2. La situazione si ripete nel settimo gioco, quando l’azzurro si porta ancora sul 15-40: stavolta Fognini è cinico e trova subito il break, portandosi 4-3 e servizio. Lo strappo si rivela decisivo: il ligure nei due successivi turni al servizio perde soltanto un quindici e chiude 6-4 dopo 37 minuti di gioco.

Fognini ha concesso una sola palla break, nel primo turno al servizio, mentre ha convertito tre delle otto occasioni che si è procurato. Eccellente l’83% di punti sulla prima di servizio dell’italiano, mentre il totale dei punti recita 66-52 per Fognini. Vittoria del ligure su tutta la linea.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alessio Marini

roberto.santangelo@oasport.it