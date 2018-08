Tennis, ATP Masters 1000 Toronto 2018: Marco Cecchinato cede in due set a Frances Tiafoe

Dura praticamente un solo set il torneo ATP Masters 1000 di Toronto per Marco Cecchinato: sul cemento canadese l’azzurro cede al Next Gen statunitense Frances Tiafoe in due set. Il più giovane dei contendenti infatti si impone per 7-6 (3) 6-1 in un’ora e 25 minuti ed ora affronterà il canadese Milos Raonic.

Molto equilibrata la prima partita: parte bene Cecchinato, che trova il break ai vantaggi del secondo game alla prima opportunità, ma poi concede, sempre alla prima opportunità, il controbreak all’avversario ai vantaggi del terzo gioco. Dopo questo botta e risposta, il servizio diventa dominante e si scivola verso il tie break senza più vedere palle break o game equilibrati. Il primo minibreak però è dello statunitense, che si invola sul 3-0. Cecchinato risale fino al 3-4, poi però, al momento di mettere la freccia, perde entrambi i punti sul proprio servizio e manda Tiafoe al triplo set point sul 6-3: allo statunitense basterà il primo per chiudere, dopo 50 minuti di battaglia.

Nel secondo set non c’è storia: Cecchinato spreca due palle break non consecutive nel gioco d’apertura a poi esce dal campo. Tiafoe sale sul 3-0 non pesante, ma nel quinto gioco offre ancora un’opportunità a Cecchinato per operare il controbreak: l’azzurro spreca ancora e sull’incontro cala il sipario. Tiafoe trova un altro break, si porta 5-1 e nel settimo gioco si permette anche il lusso di annullare cinque palle break prima di portare a casa il confronto alla prima occasione.

Nel corso del match l’azzurro non concretizza otto delle nove palle break ottenute, e ne cancella soltanto due delle cinque concesse: questa la grande differenza del match. Alla fine infatti i bilanci tra ace e doppi falli e i dati delle percentuali su prime in campo e punti con la prima, sono praticamente identici tra i due. in favore dello statunitense, per 78-65, il numero di punti totali vinti.













Foto: lev radin / Shutterstock.com

