Tennis, ATP Masters 1000 Cincinnati 2018: Novak Djokovic va in finale! Piegata la resistenza del coriaceo Marin Cilic

Novak Djokovic è il primo finalista del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: il serbo piega, dopo una battaglia durata due ore e mezza, la resistenza del croato Marin Cilic, avversario mai domo, che si arrende soltanto negli ultimi minuti della sfida. Punteggio finale 6-4 3-6 6-3 per l’ex numero uno al mondo.

Nel primo parziale l’equilibrio si spezza praticamente subito: Djokovic trova il break nel corso del terzo game, sfruttando la prima occasione e salendo 2-1 e servizio. Il serbo sale 3-1, ma il croato non si perde d’animo e si procura due occasioni per il controbreak: la prima arriva nel corso del sesto gioco, quando Nole si trova sotto 30-40, ma dopo dieci punti sudatissimi conferma lo strappo, la seconda nel decimo game, sulla stessa situazione di punteggio, ma anche qui il serbo è bravo a salvarsi, procurarsi il set point e chiudere 6-4 dopo un’ora di battaglia.

Il secondo set si apre subito a favore di CIlic, che in un batter d’occhio si porta sul 3-0 non pesante. Stavolta è Djokovic, nel corso del quinto gioco a non sfruttare un break point, e così il croato può salire 4-1, prima di trovare addirittura il 5-1. A questo punto il serbo ha una reazione d’orgoglio, recupera uno dei due break, annulla due set point e risale fino al 3-5. Cilic però va a servire per il set e tiene la battuta a zero, rinviando tutto al terzo set dopo altri 50 minuti di gioco.

Nella partita decisiva il primo strappo è del serbo, che allunga alla prima opportunità nel quarto game, portandosi 3-1. Cilic però non molla la contesa, nel game successivo si porta 0-40, ma deve ricorrere ai vantaggi per centrare l’immediato controbreak, prima di completare la rimonta con l’aggancio sul 3-3. Djokovic ha ancora birra in corpo e dopo aver tenuto la battuta nwl settimo gioco, piazza l’allungo decisivo nell’ottavo gioco, concretizzando la terza palla break e salendo 5-3. Cilic si arrende: il nono game è rapidissimo e Djokovic si prende la finale dopo due ore e mezza di battaglia chiudendo 6-4.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Dana Gardner / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it