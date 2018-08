Tennis, ATP Masters 1000 Cincinnati 2018: i risultati del 16 agosto. La pioggia ancora protagonista

Continua a dominare la pioggia al torneo ATP Masters 1000 di CIncinnati: sul cemento statunitense il programma ha subito un ulteriore rallentamento ed ora i tennisti saranno chiamati ad un vero e proprio tour de force. In programma oggi il completamento degli ottavi di finale ed i quarti. Nella notte italiana, infatti, dopo il passaggio dell’argentino Juan Martin Del Potro agli ottavi di finale ai danni del sudcoreano Hhyeon Chung, sono stati soltanto due i match completati: Milos Raonic ha vinto il derby canadese con Denis Shapovalov e lo spagnolo Pablo Carreno Busta ha superato l’olandese Robin Haase.

Sospese dal maltempo la rimonta del serbo Novak Djokovic, avanti di un break nel terzo set dopo essere stato sotto di una partita contro il bulgaro Grigor Dimitrov, la sfida tra il russo Karen Khachanov ed il croato Marin CIlic, al terzo parziale e l’incontro tra il magiaro Marton Fucsovics e l’elvetico Stan Wawrinka. Non sono neppure iniziati i match tra il sudafricano Kevin Anderson ed il belga David Goffin, tra l’australiano Nick Kyrgios e l’argentino Juan Martin Del Potro e tra l’argentino Leonardo Mayer e l’elvetico Roger Federer.

Di seguito i risultati completi del 16 agosto:

Sedicesimi

Del Potro (Arg) b. Chung (Kor) 6-2 6.3

Ottavi

Raonic (Can) b. Shapovalov (Can) 7-6 (6) 6-4

Carreno Busta (Esp) b. Haase (Ned) 6-4 6-2

Djokovic (Srb) c. Dimitrov (Bul) 2-6 6-3 2-1 sosp.

Khachanov (Rus) c. Cilic (Cro) 6-7 (5) 6-3 1-1 0-40 sosp.

Fucsovics (Hun) c. Wawrinka (Sui) 1-2 40-0 sosp.

Anderson (Rsa) c. Goffin (Bel) rinv.

Kyrgios (Aus) c. Del Potro (Arg) rinv.

Mayer (Arg) c. Federer (Sui) rinv.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: action sports shutterstock

roberto.santangelo@oasport.it