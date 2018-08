Fed Cup 2019, rivoluzione mancata: tie break al terzo set e 5 convocate le uniche novità. Nel 2020 però…

Nel giorno della rivoluzione in Coppa Davis, passano quasi sotto silenzio le modifiche alla Fed Cup 2019: fallisce l’idea dell’allargamento del Gruppo Mondiale da 8 a 16 squadre, le variazioni votate ad Orlando, in Florida, sono state davvero minime, rispetto alla competizione maschile.

Con l’83.38% dei voti, le 147 federazioni hanno deciso che dal prossimo anno ci sarà il tie break anche al terzo set di ogni partita, mentre i capitani potranno convocare cinque giocatrici. Sono queste le uniche modifiche rispetto alle precedenti edizioni che entreranno in vigore nel prossimo anno.

Una più ampia riforma è ancora in fase di studio ed assomiglia molto alla rivoluzione apportata in Coppa Davis: a partire dal 2020 il Gruppo Mondiale potrebbe essere allargato a 28 o 30 squadre con una prima fase eliminatoria con le tradizionali sfide casa-trasferta e finale in sede unica da definire.













Foto: Profilo Twitter Fed Cup

roberto.santangelo@oasport.it