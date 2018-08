Tennis, ATP Los Cabos 2018: Fabio Fognini soffre ma vince in tre set contro Quentin Halys. L’azzurro accede ai quarti di finale

Fabio Fognini soffre un set ma conquista l’accesso ai quarti di finale dell’ATP di Los Cabos (Messico). L’azzurro ha superato il giovane francese Quentin Halys (n.150 del mondo) con il punteggio di 2-6 6-4 6-0 in 1 ora e 27 minuti di partita. Un match, come detto, iniziato male per il ligure, in grado però di trovare la misura dei suoi colpi dal secondo parziale in poi. Fognini nel prossimo incontro se la vedrà contro il giapponese Yoshihito Nishioka (n.247 del ranking), che ha sconfitto in due frazioni lo statunitense (testa di serie n.7) Taylor Fritz con lo score di 7-6 6-1.

Nel primo set il nostro portacolori fatica a mettersi in moto e il suo tennis sul rosso messicano non è sufficientemente incisivo per creare problemi al rivale. Forte dell’80% dei punti ottenuti con la prima di servizio, Halys non soffre per nulla le qualità in risposta dell’azzurro, mettendo in difficoltà Fabio nei suoi turni in battuta. Non è un caso che nel sesto e nell’ottavo game arrivino due break a sancire il 6-2 in appena 23′.

Nel secondo set il tennista di Arma di Taggia prova ad alzare il livello del proprio gioco e dopo aver vanificato il break di vantaggio conseguito nel terzo game, l’azzurro strappa nuovamente il servizio al francese nel quinto, senza concedere neanche un quindici. Da questo momento in poi, l’italiano assume il comando delle operazioni, gestendo lo scambio senza dare modo al transalpino di organizzare una valida difesa. Sul 6-4 Fognini chiude la pratica in 41′, portando il match al terzo set.

Nell’ultimo parziale si assiste ad un soliloquio del ligure. Fabio mette in mostra il suo miglior repertorio e per Halys c’è davvero poco da fare. La terra rossa di Los Cabos si trasforma nel “Red carpet” di Arma di Taggia ed il 6-0 in 23′, con il 100% dei punti vinti con la prima di servizio, la dice lunga sull’andamento della frazione.













Foto: Alessio Marini