Tennis, ATP Los Cabos 2018: Fabio Fognini impiega un’ora per volare in semifinale

Appena 58 minuti di gioco ed un doppio 6-2: la vittoria di Fabio Fognini nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Los Cabos, in Messico, non ha lasciato spazio a repliche. Il nipponico Yoshihito Nishioka è stato letteralmente dominato dal ligure, che nel penultimo atto incontrerà il britannico Cameron Norrie.

Nel primo set, durato 31 minuti, l’azzurro ha trovato lo strappo nel terzo gioco, quando è stato capace di conquistare due punti di fila dal 30-30. L’italiano, al contrario si è mostrato solido in battuta, concedendo poco o nulla all’avversario, che invece nel settimo gioco è stato costretto a capitolare ai vantaggi ed a concedere un nuovo break. Avanti 5-2 e con il servizio a disposizione, Fognini non si è fatto pregare, chiudendo la frazione sul 6-2 al secondo set point.

Nella seconda partita, durata 27 minuti, la musica non è affatto cambiata: l’allungo di Fognini è arrivato in apertura, con un break a 15 comodamente confermato nel game seguente. Nishioka non è riuscito a mettere in difficoltà l’azzurro con la risposta ed i titoli di coda sono passati quasi subito: il secondo break è arrivato nel quinto game, ancora a 15, spedendo Fognini sul 4-1 pesante. Il ligure, con l’incontro in pugno, ha portato a casa la vittoria, al secondo match point, con un altro 6-2.

I numeri sono stati chiari: Fognini in otto turni al servizio ha perso appena 10 punti, ed una sola volta è stato trascinato ai vantaggi, nell’ultimo gioco, quando comunque non ha concesso break point. L’azzurro, al contrario, si è procurato quattro palle break e le ha sfruttate tutte: alla fine il numero di punti totali è stato di 56-34 per l’azzurro, segno di un netto dominio.













Foto: jctabb Shutterstock.com

