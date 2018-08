Squash, Europei individuali 2018: gli azzurri passano il primo turno, ma si fermano al secondo

La prima giornata dei Campionati Europei individuali di squash 2018, organizzati presso lo Squash Dome della città austriaca di Graz, ha regalato tre vittorie in altrettanti incontri del primo turno per i ragazzi azzurri guidati dal commissario tecnico Marcus Barrett, che poi però si sono dovuti arrendere al secondo turno contro avversari di alta caratura.

Il più atteso di tutti era sicuramente il pluricampione nazionale Yuri Farneti, che ha agevolmente superato il russo Vladislav Titov in tre set (11-6 11-3 11-4), prima di doversi arrendere ad uno dei grandi favoriti della competizione continentale, lo spagnolo Borja Golán, già campione europeo nel 2016, sempre con il punteggio di 3-0 (11-4 14-12 11-8).

Il primo a scendere in campo era stato invece Oliviero Ventrice, vincitore per 3-1 ai danni dell’ungherese Benedek Sebők (8-11 11-7 11-4 11-7), ma poi battuto con lo stesso punteggio dal francese Baptiste Masotti (11-5 4-11 11-5 11-8). Il pugliese Muhammad Bilal, infine, ha sovvertito il pronostico contro il croato Martin Kegel, superato per 3-0 (11-8 11-1 11-8), ma poco ha potuto contro il francese Lucas Serme, già medagliato continentale in passato, che si è imposto in tre set (11-7 11-6 11-2).

Oggi il trittico azzurro tornerà in campo per il tabellone dei piazzamenti dal nono al sedicesimo posto: Ventrice se la vedrà col ceco Martin Švec, Bilal con lo svizzero Reiko Peter e Farneti con il ceco Jakub Solnický. In programma anche in quarti di finale maschili e femminili (italiane assenti), dove saranno impegnati tutti i favoriti della vigilia.

Quarti di finale maschili

Raphael Kandra (GER) vs Auguste Dussourd (FRA)

Baptiste Masotti (FRA) vs George Parker (ENG)

Lucas Serme (FRA) vs Richie Fallows (ENG)

Jan Van Den Herrewegen (BEL) vs Borja Golán (ESP)

Quarti di finale femminili

Millie Tomlinson (ENG) vs Enora Villard (FRA)

Cristina Gómez (ESP) vs Tinne Gilis (BEL)

Coline Aumard (FRA) vs Ineta Mackeviča (LAT)

Lucy Turmel (ENG) vs Nele Gilis (BEL)

Foto: FIGS