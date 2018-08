Skateboard, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Quattro gare e 80 atleti per l’esordio a Cinque Cerchi

Il CIO ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in relazione allo skateboard. Saranno 4 gli eventi che assegneranno le medaglie olimpiche: il park e lo street saranno le due specialità in cui sia gli uomini sia le donne potranno contendersi il podio. E il numero dei contendenti ai Giochi nella prima storica partecipazione dello skateboard nel programma a Cinque Cerchi sarà ristretto a 80 unità.

QUANTI ATLETI PARTECIPANO ALLE OLIMPIADI

La prima volta dello skateboard sarà aperta a 80 partecipanti, suddivisi in parti uguali tra uomini e donne. Saranno 20 per il park e 20 per lo street sia maschile sia femminile gli aventi diritto alla partecipazione alle Olimpiadi. Ciascuna Nazione potrà godere al massimo di 12 presenze complessive ai Giochi, ossia 3 per ogni specialità. Per partecipare a Tokyo 2020 è necessario essere presenti nel World Ranking entro il 1° giugno 2020 e disporre di una licenza valida oppure essere riconosciuto dalla propria federazione nazionale.

CRITERI DI QUALIFICAZIONE (128 posti a disposizione)

Un posto in ogni gara spetta di diritto al Giappone in qualità di Paese ospitante. Per i restanti 19 posti di ciascuna specialità, si procederà attraverso i tornei di qualificazione e il ranking. I primi tre dei Mondiali di ogni specialità durante il 2020 saranno automaticamente qualificati per Tokyo. I restanti 16 nelle varie specialità saranno pescati dal ranking olimpico, per il quale il calcolo dei punti va effettuato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 maggio 2020. Ogni Nazione non potrà qualificare più di tre atleti per ciascuna specialità, mentre ogni continente dovrà disporre di almeno un atleta qualificato in tutte e quattro le gare. Il meccanismo prevede che le migliori tre gare in termini di punti tra il 1° giugno 2019 e il 15 settembre 2019 vadano a sommersi con i 6 punteggi più alti nel periodo che intercorre tra il 16 settembre 2019 e il 31 maggio 2020. In caso di parità, i punteggi più alti del 2020 faranno la differenza per sancire chi parteciperà alle Olimpiadi.













Foto: Facebook Alex Sorgente Red Bull