Squash, Europei individuali 2018: al via la rassegna di Graz, in campo Yuri Farneti con Ventrice e Bilal

Si apriranno quest’oggi, mercoledì 29 agosto, i Campionati Europei individuali di squash 2018, organizzati presso lo Squash Dome della città austriaca di Graz. Marcus Barrett, commissario tecnico della nazionale italiana, ha convocato per l’appuntamento continentale il pluricampione nazionale Yuri Farneti, insieme ad Oliviero Ventrice ed a Muhammad Bilal.

Gli azzurri hanno preparato la competizione in Francia, ad Aix-en-Provence, dove hanno potuto allenarsi con alcuni membri della nazionale francese dell’ex giocatore Renan Lavigne (Benjamin Aubert, Sébastian Bonmalais, Baptiste Masotti e soprattutto Mathieu Castagnet, già membro della top ten mondiale) presso il Centro Federale della località provenzale.

Le competizioni, come detto, avranno inizio in giornata, con Ventrice che sarà il primo a giocare, sfidando l’ungherese Benedek Sebők, mentre Farneti aprirà il suo torneo contro il russo Vladislav Titov e Bilal se la vedrà con il croato Martin Kegel. In assenza del nove volte campione europeo, il francese Grégory Gaultier e del campione in carica, l’inglese James Willstrop, i favoriti del torneo saranno il tedesco Simon Rösner, finalista nel 2013, e lo spagnolo Borja Golán, già vincitore nel 2016, ma andranno tenuti in considerazione anche il francese Lucas Serme, bronzo due anni fa, e l’inglese George Parker.

Non ci saranno italiane, invece, nel settore femminile, dove a sua volta non vedremo in gara la francese Camille Serme, che aveva vinto gli ultimi sei titoli consecutivi. Dopo la finale dello scorso anno, l’inglese Millie Tomlinson sarà dunque la favorita, seguita dalle sorelle belghe Nele Gillis e Tinne Gillis, entrambe già medagliate a livello continentale, e dalla francese Coline Aumard, bronzo nel 2015.

giulio.chinappi@oasport.it













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Immagine: FIGS