Sotfball, Mondiali 2018: Italia contro la Gran Bretagna per risalire e continuare a sperare

Quinto incontro dei Mondiali di softball 2018 per l’Italia in arrivo: nella mattina ventura, alle ore 8:30 italiane (le 15:30 locali), le azzurre troveranno di fronte la Gran Bretagna con l’obiettivo obbligato della vittoria per continuare ad avere delle speranze di andare avanti nel torneo.

Le azzurre vengono dal successo odierno contro il Botswana, la formazione più debole del girone, che ha permesso di interrompere una striscia di sconfitte contro le tre più quotate avversarie del girone, e cioè Giappone, Canada e Australia. Per quanto riguarda la Gran Bretagna, invece, l’ultimo avversario è stato il Giappone, col quale ha perso in modo piuttosto netto (6-0).

Posto il valore relativo dell’incontro della notte passata, va detto che si son viste in particolare spolvero Erika Piancastelli e Amanda Fama, veri fari del successo azzurro assieme a un’Alice Nicolini ben presente quando si è trattato di concedere poche valide e dispensare strike-out. La Gran Bretagna sarà indubbiamente ostacolo più complicato, se non altro perché ha nel mirino la possibilità di trovare una vittoria contro un’avversaria meno complessa del trittico Canada-Cina-Giappone.

La partita, in sé, parla anche di due squadre ad alto tasso di gioventù, con obiettivi un po’ più legati al futuro (leggere alla voce Tokyo 2020) che al presente. Se, però, per le britanniche il passaggio del turno è in sé una cosa molto probabilmente oltre le loro forze, per l’Italia è una possibilità che si può cogliere, ma l’unica possibilità è dar seguito e costanza a quanto di buono visto nell’ultimo incontro. Un unico passo falso chiuderebbe, di fatto, il gruppo B spaccandolo definitivamente in due tronconi ben distinti.

Foto: FIBS / MG Oldmanagency