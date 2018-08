Sorteggio gironi Europa League 2019: le avversarie di Milan e Lazio ai raggi X. Insidie Betis Siviglia e Marsiglia

Si è concluso a Montecarlo il sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019. L’urna non è stata particolarmente benevola con le due italiane. È andata peggio alla Lazio, che pur partendo dalla prima fascia, ha trovato avversarie di livello come Marsiglia e Eintracht Francoforte, oltre all’Apollon. Il Milan invece evita una big, ma dalla terza pesca l’insidiosa Betis Siviglia, insieme a Olympiacos e Dudelange. Andiamo quindi ad analizzare ai raggi X le avversarie dei gironi di Milan e Lazio.

MILAN

Olympiacos: i greci arrivano da una stagione negativa, in cui hanno chiuso solamente al terzo posto in campionato. Il livello complessivo della rosa è piuttosto basso e manca la vera stella. Il più pericoloso è il capitano Fortonuis, il regista della squadra. Troviamo poi diversi giocatori che hanno militato nel campionato italiano come Torosidis, Fetfatzidis e Lazaros.

Betis Siviglia: gli spagnoli sono indubbiamente l’avversario più pericoloso del girone. Un mercato importante per la seconda squadra di Siviglia, che vuole puntare in alto in questa stagione. I neo acquisti William Carvalho, Inui e Lo Celso potranno fare la differenza, anche se per ora è arrivato un solo punto nelle prime due partite.

Dudelange: la prima squadra lussemburghese della storia a qualificarsi alla fase a gironi. Ha sorpreso tutti nel cammino di qualificazione battendo prima il Legia Varsavia e poi il Cluj. In campionato al contrario sta andando male con tre punti in altrettante partite e farà quindi di tutto per onorare al meglio questa competizione.

LAZIO

Olympique Marsiglia: un avversario di grande livello per i biancocelesti. La squadra di Rudi Garcia è arrivata fino in fono lo scorso anno e proverà a ripetersi. L’arrivo dell’ex romanista Strotman ha dato ulteriore qualità ad una squadra che può contare su giocatori del calibro di Gustavo, Payet, Ocampos e Thauvin. Contenere l’attacco francese sarà quindi un’impresa tutt’altro che facile.

Eintracht Francoforte: la squadra vincitrice dell’ultima Coppa di Germania, dopo aver battuto in finale 3-1 il Bayern Monaco. Questo fa già capire le potenzialità di questa formazione, che possiede giocatori di buon livello come Rebic, Salcedo, Trapp e la punta Haller. In panchina però c’è stato un cambio con il neo allenatore Hutter che dovrà trovare subito la quadra.

Apollon Limassol: i ciprioti invece non fanno paura, anche se quando giocano in casa riescono a tirare fuori delle buone partite. Il livello della rosa è molto basso senza giocatori di livello internazionale e saranno sulla carta un avversario facile per i biancocelesti.













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: mitch gunn shutterstock