Fantacalcio 2018-2019: devi ancora fare l’asta? Le quotazioni aggiornate. Consigli e possibili sorprese

Il campionato è già cominciato, ma è sempre tempo di fantacalcio. Il mercato è chiuso da tempo, al contrario degli altri anni, per cui molti hanno già avuto modo di fare l’asta e cominciare in anticipo rispetto al passato. Altri, invece, attendono ancora. Ecco, dunque, le quotazioni aggiornate.

I consigli e le possibili sorprese di OA Sport per il fantacalcio 2018-2019

ATALANTA

Gasperini aveva lanciato l’allarme prima dell’inizio del campionato, lamentando uno scarso apporto dal mercato. Il tecnico dei nerazzurri è chiamato all’ennesimo miracolo, con una squadra giovane ma ovviamente talentuosa. Scotta, però, l’eliminazione in Europa League.

CONSIGLI OA SPORT: Barrow, Rigoni, Ilicic

LA STELLA: Gomez

POSSIBILI SORPRESE: Reca, Mancini

BOLOGNA

Stagione importante per i felsinei e per il loro allenatore, Filippo Inzaghi, che torna in Serie A dopo la deludente parentesi sulla panchina del Milan. La squadra di Superpippo non ha però brillato in questo avvio di campionato, con gerarchie ancora da definire soprattutto in attacco, dove Destro, che la società ha provato a cedere fino all’ultimo, è intenzionato a mettere in difficoltà il suo allenatore.

CONSIGLI OA SPORT: Falcinelli, Danilo, Dzemaili

LA STELLA: Destro

POSSIBILI SORPRESE: Orsolini, Santander

CAGLIARI

In Sardegna è stata un’estate importante. In panchina è arrivato Rolando Maran, allenatore esperto e pragmatico, portando con sé il pupillo Castro. Il rinforzo, però, è stata la conferma di Pavoletti, come dimostra l’ottimo avvio a suon di gol, e Barella, fiore all’occhiello di questa formazione. Campagna acquisti importante, poi, con gli arrivi di Srna e di giovani interessanti come Klavan, Bradaric e Cerri. L’ambizione è quella di raggiungere una salvezza tranquilla e poi chissà.

CONSIGLI OA SPORT: Castro, Barella, Srna

LA STELLA: Pavoletti

POSSIBILI SORPRESE: Klavan, Bradaric

CHIEVO

Avvio a due facce per il Chievo, a zero punti dopo due partite. Contro la Juve la sconfitta era pronosticabile alla vigilia, ma è arrivata soltanto nei minuti finali e in rimonta; con la Fiorentina, invece, il ko è stato pesante, con sei gol subiti. Non ci sono stati grossi cambi rispetto alla scorsa stagione, con pochi innesti: l’impressione è che D’Anna dovrà faticare parecchio per raggiungere la salvezza.

CONSIGLI OA SPORT: Stepinski, Birsa, Sorrentino

LA STELLA: Giaccherini

POSSIBILI SORPRESE: Barba, Jaroszynski

EMPOLI

Una delle neopromosse. Andreazzoli promette di ripetere in A la splendida stagione dello scorso anno, naturalmente con le dovute proporzioni. Squadra talentuosa e giovane, arricchita dall’acquisto di Gaetano La Gumina, classe ’96 arrivato dal Palermo, e da giocatori esperti come Silvestre, Acquah e Antonelli. Possibile sorpresa della stagione.

CONSIGLI OA SPORT: Krunic, La Gumina, Caputo

LA STELLA: Zajc

POSSIBILI SORPRESE: Mraz, Bennacer

FIORENTINA

Inizio di stagione scoppiettante per i viola, che hanno rifilato ben sei reti al Chievo. Sarà una stagione importante per i viola, che hanno tenuto Federico Chiesa, oggetto del contendere di tante big, ed hanno rinforzato la rosa con giovani prospetti, come da diversi anni a questa parte, e con giocatori in cerca di rilancio come Pjaca e Mirallas. L’obiettivo è l’Europa League.

CONSIGLI OA SPORT: Simeone, Pjaca, Veretout

LA STELLA: Chiesa

POSSIBILI SORPRESE: Edmilson, Norgaard

FROSINONE

Campagna acquisti importante per i ciociari, che vogliono confermarsi in Serie A e non far solamente da comparsa, come due anni fa. L’acquisto di spicco è Joel Campbell, arrivato dall’Arsenal, oltre a tanti giocatori esperti per la massima categoria come Halfredsson. La rosa è folta, soprattutto in attacco: toccherà a Moreno Longo trovare la quadra.

CONSIGLI OA SPORT: Halfredsson, Perica, Salamon

LA STELLA: Campbell

POSSIBILI SORPRESE: Ciano, Zampano

GENOA

A proposito di campagne acquisti importanti. Spicca il ritorno di Mimmo Criscito, già decisivo contro l’Empoli. A prendersi la scena, però, è stato Piatek, sorpresa di questo inizio di stagione in cui si è conquistato una maglia da titolare al centro dell’attacco. Anche Romulo e Marchetti sono rinforzi di tutto rispetto per raggiungere un anno di più la salvezza.

CONSIGLI OA SPORT: Criscito, Romulo, Marchetti

LA STELLA: Piatek

POSSIBILI SORPRESE: Kouamé, Mazzitelli

INTER

L’avvio di stagione è stato a dir poco disastroso, tra la sconfitta di Sassuolo e il pari con il Torino. Il ruolo di ‘anti-Juve’ è già in discussione, ma la formazione di Spalletta resta di qualità. La campagna acquisti è stata infatti mirata e anche accorta dal punto di vista finanziario. Spiccano de Vrij, Nainggolan e Lautaro, ma anche gli innesti di Keita, Vrsaljko, Politano e Asamoah hanno fatto fare il salto di qualità alla rosa.

CONSIGLI OA SPORT: de Vrij, Nainggolan, Perisic

LA STELLA: Icardi

POSSIBILI SORPRESE: Lautaro Martinez, Keita

JUVENTUS

Qui siamo su un altro livello in quanto a campagne acquisti importanti. I bianconeri, infatti, hanno portato a Torino Cristiano Ronaldo, con il chiaro obiettivo di vincere in Europa. Oltre a continuare a farlo in Italia. Il sacrificio di Higuain comunque non toglie qualità a una rosa impreziosita dagli acquisti di Cancelo, Bonucci e Perin.

CONSIGLI OA SPORT: Douglas Costa, Dybala, Bonucci

LA STELLA: Cristiano Ronaldo

POSSIBILI SORPRESE: Perin, Bentancur

LAZIO

Inizio con l’handicap per la Lazio, che ha raccolto zero punti in due partite ma affrontando Napoli e Juve. La squadra di Simone Inzaghi non è cambiata tanto, se non per l’innesto di Acerbi, che ha preso il posto di de Vrij al centro della difesa. Badelj, Durmisi, Berisha e Correa rappresentano ottimi innesi. Ora toccherà al tecnico ripetere la stagione dello scorso anno e puntare nuovamente all’Europa che conta.

CONSIGLI OA SPORT: Immobile, Luis Alberto, Acerbi

LA STELLA: Milinkovic-Savic

POSSIBILI SORPRESE: Correa, Durmisi

MILAN

È stata un’estate importante in casa Milan. Il fondo Elliott ha rilevato la società dopo la parentesi di Yonghong Li, affidando le redini a Scarone e soprattutto a Leonardo. Il brasiliano, dopo aver “salvato” la partecipazione all’Europa League, ha rinforzato notevolmente la squadra, con gli arrivi di Caldara e Higuain. Obiettivo l’Europa, provando ad insidiare le prime quattro.

CONSIGLI OA SPORT: Suso, Bonaventura, Caldara

LA STELLA: Higuain

POSSIBILI SORPRESE: Bakayoko, Castillejo

NAPOLI

La campagna acquisti ha deluso i tifosi, che si aspettavano altro, ma gli innesti di Verdi e Ruiz hanno comunque portato qualità. Il vero rinforzo, infatti, è arrivato in panchina, con l’arrivo di Carlo Ancelotti. Il tecnico è partito dalla base costruita da Sarri portando già una nuova mentalità e puntando deciso su Milik, nonostante le ultime due stagioni pesantemente condizionate dagli infortuni. L’inizio di campionato ha confermato la forza della squadra.

CONSIGLI OA SPORT: Allan, Zielinski, Koulibaly

LA STELLA: Mertens

POSSIBILI SORPRESE: Milik, Ruiz

PARMA

Un punto in due partite per il Parma, terza neopromossa. I ducali sono tornati nel calcio che conta e non hanno badato a spese in estate. I botti di fine mercato hanno riportato in Italia Gervinho, ma il resto della rosa di D’Aversa resta comunque interessante e di talento, con individualità importanti come Barilla, Di Gaudio, oltre a Inglese, fiore all’occhiello del mercato. L’obiettivo salvezza è ampiamente raggiungibile.

CONSIGLI OA SPORT: Inglese, Barillà, Grassi

LA STELLA: Gervinho

POSSIBILI SORPRESE: Da Cruz, Di Gaudio

ROMA

Altra estate di rivoluzioni in casa Roma. Il mercato ha portato via pezzi pregiati come Alisson e Nainggolan, rimpiazzati però da Monchi con colpi come Pastore, Cristante e Nzonzi, o i giovani Kluivert e Olsen. È la filosofia giallorossa. DI Francesco potrà disporre di una rosa qualità per mantenere la squadra tra le prime quattro e fare di nuovo strada in Champions League.

CONSIGLI OA SPORT: Dzeko, El Shaarawy, Florenzi

LA STELLA: Pastore

POSSIBILI SORPRESE: Kluivert, Cristante

SAMPDORIA

Il campionato è cominciato con una sconfitta ma le ambizioni della Sampdoria restano importanti. Il nucleo è rimasto quello dello scorso anno, anche se non sarà facile sostituire uno come Torreira. Toccherà rimboccarsi le maniche a Giampaolo, abituato a trarre il meglio dai suoi giocatori, specie quelli più giovani. Gli innesti di Jankto e Saponara sono comunque di qualità.

CONSIGLI OA SPORT: Ramirez, Jankto, Linetty

LA STELLA: Quagliarella

POSSIBILI SORPRESE: Viera, Kownacki

SASSUOLO

Quattro punti in due gare con la vittoria all’Inter. La stagione non poteva cominciare meglio per il Sassuolo di De Zerbi. Gli acquisti dell’estate sono stati importanti, soprattutto quelli di Boateng e di Marlon, arrivato dal Barcellona. Berardi, poi, ha cominciato bene l’anno e (forse) potrebbe finalmente trovare una sua dimensione e continuità. I neroverdi sembrano avere tutte le carte in regola per tornare a sorprendere come qualche anno fa.

CONSIGLI OA SPORT: Berardi, Locatelli, Lirola

LA STELLA: Boateng

POSSIBILI SORPRESE: Boga, Sensi

SPAL

Avvio da sogno, con sei punti dopo due gare. I ferraresi stanno volando sulle ali di Antenucci, che lo scorso anno si è guadagnato il posto da titolare, ora suo in questa stagione. Acquisti mirati per la SPAL, che sogna in grande ma il cui obiettivo resta comunque la salvezza. Semplici ha tra le mani la rosa per farcela con tranquillità.

CONSIGLI OA SPORT: Kurtic, Lazzari, Cionek

LA STELLA: Antenucci

POSSIBILI SORPRESE: Everton Luiz, Viviani

TORINO

I granata si sono rinforzati molto nel corso dell’estate, piazzando il colpo proprio sul finire, con l’acquisto di Zaza. Meité e Ola Aina sono ottimi rinforzi, così come Soriano rappresenta una sicurezza. In attacco, poi, ci saranno i gol di Belotti, dopo la stagione scorsa in cui è stato limitato dai problemi fisici. A Mazzarri il compito di guidare il Toro verso l’Europa.

CONSIGLI OA SPORT: N’Koulou, Soriano, Iago Falque

LA STELLA: Belotti

POSSIBILI SORPRESE: Meité, Ola Aina

UDINESE

Il restyling dell’Udinese è stato quasi totale. In panchina è arrivato Velazquez, che ha portato nuove idee e metodi di allenamento. La rosa, poi, è stata come al solito rinforzata con giovani di talento. Le incognite sono tante ma l’Udinese può sorprendere.

CONSIGLI OA SPORT: Lasagna, Fofana, Nuytinck

LA STELLA: De Paul

POSSIBILI SORPRESE: Teodorczyk, Machis













Foto: Bestino / Shutterstock.com