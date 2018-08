Sorteggio gironi Europa League 2019: il Milan pesca il Betis Siviglia, Lazio sfortunata

L’urna di Nyon continua a non sorridere alle squadre italiane. Anche oggi il sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019 ha riservato avversarie impegnative alle compagini del Bel Paese. E’ andata davvero male alla Lazio, che troverà due ossi duri come il Marsiglia di Rudi Garcia e gli ostici tedeschi del Francoforte: per il passaggio del turno servirà la miglior versione possibile della squadra capitolina. Abbordabili, invece, i ciprioti dell’Apollon.

E’ andata meglio al Milan, anche se dalla terza fascia è spuntato uno dei rivali più insidiosi: il Betis Siviglia. I greci dell’Olympiacos e, soprattutto, i lussemburghesi del Dudelange non possono impensierire i rossoneri.

TUTTI I GIRONI DI EUROPA LEAGUE 2018-2019

GRUPPO A

Bayer Leverkusen

Ludogorets

Zurigo

Larnaca

GRUPPO B

Salisburgo

Celtic

Lipsia

Rosenborg

GRUPPO C

Zenit San Pietroburgo

Copenhagen

Bordeaux

Slavia Praga

GRUPPO D

Anderlecht

Fenerbahce

Dinamo Zagabria

Spartak Trnava

GRUPPO E

Arsenal

Sporting Lisbona

Qarabag

Vorskla

GRUPPO F

Olympiacos

Milan

Betis Siviglia

Dudelange

GRUPPO G

Villareal

Rapid Vienna

Spartak Mosca

Rangers

GRUPPO H

Lazio

Marsiglia

Francoforte

Apollon

GRUPPO I

Besiktas

Genk

Malmoe

Sarpsborg

GRUPPO J

Siviglia

Krasnodar

Standard Liegi

Akhisar

GRUPPO K



Dinamo Kiev

Astana

Rennes

Jablonec

GRUPPO L

Chelsea

Paok Salonicco

Bate Borisov

Vidi













Foto: Bona/Shutterstock.com