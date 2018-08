Calcio: Cristiano Ronaldo rinuncia al match di Nations League contro l’Italia del 10 settembre

Niente Nazionale per Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese della Juventus ha deciso di dire no alle partite della propria selezione contro la Croazia (amichevole) e soprattutto contro l’Italia, valida quest’ultima come incontro della Nations League che si terrà il 10 settembre a Lisbona. Un sospiro di sollievo per la Juventus e per Roberto Mancini.

Il campione lusitano, ancora a secco di gol in Serie A, vuole allenarsi con il proprio club e trovare la miglior condizione. Cr7 sta comprendendo le difficoltà del calcio italiano e dunque preferisce dedicarsi anima e corpo ai colori bianconeri senza altri impegni. Una notizia che, come detto, può far sorridere la Vecchia Signora, che tanto ha puntato sull’ex giocatore del Real Madrid anche in prospettiva Champions League. Un obiettivo che ha in testa anche il numero 7 juventino, motivato a farsi trovar pronto per l’inizio della competizione continentale.

Poi, l’assenza di Ronaldo non dispiacerà neanche al ct dell’Italia che affronterà i portoghesi in trasferta senza il loro asso. Un vantaggio per truppa del Bel Paese anche se le criticità del gruppo azzurro restano, visto lo scarso impiego dei calciatori italiani nel nostro campionato. Un discorso non certo nuovo.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com