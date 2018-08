Sorteggio Champions League 2018-2019: il girone ideale e quello da evitare per Juventus, Roma, Napoli e Inter. Possibili avversarie: incubo Liverpool in terza fascia

Arriva il momento tanto atteso da squadre e tifosi: oggi, alle ore 18.00, si svolgerà il sorteggio della Champions League 2018-2019. Dall’urna di Montecarlo uscirà la composizione degli otto gironi del massimo torneo calcistico continentale, che quest’anno vedrà in azione quattro squadre italiane: Juventus, Roma, Napoli e Inter. Un torneo in cui conta molto anche la fortuna e per questo andiamo ad analizzare per ciascuna squadra, quale sarebbe il girone ideale e quello invece da evitare.

Juventus: i bianconeri sono l’unica squadra italiana posizionata nella prima fascia e che quindi sulla carta dovrebbe avere un raggruppamento più favorevole. Un girone con le portoghesi Porto o Benfica, le olandesi Ajak o PSV e una tra Bruges, Young Boyes e Aek Atene sarebbe perfetto per la squadra di Allegri. C’è anche però il rischio di qualche brutta sorpresa con Manchester United o Tottenham dalla seconda fascia, l’incubo Liverpool nella terza e il Galatasaray nella quarta, con cui i bianconeri hanno un conto in sospeso.

Roma e Napoli: entrambe si trovano in seconda fascia e dovranno quindi affrontare una delle big. La speranza è di trovare però la Lokomotiv Mosca, la meno quotata in prima fascia. Anche in questo caso il girone ideale vedrebbe poi Ajak o PSV e una tra Bruges, Young Boyes e Aek Atene. Fanno invece paura Real Madrid e Barcellona, così come Liverpool e Valencia nella terza fascia.

Inter: il ritorno in Champions dei nerazzurri potrebbe farsi subito complicato, vista la collocazione nella quarta fascia. Un girone di ferro con Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortumund fa rabbrividire i tifosi, ma la fortuna potrebbe anche portare un gruppo con Lokomotiv Mosca, Benfica e Ajak, che sarebbe assolutamente alla portata.













Foto: Oleksandr Osipov Shutterstock.com