Softball, Mondiali 2018: la sesta giornata. Italia ancora in rincorsa, nel girone A in quattro per due posti alla seconda fase

Per i nostri colori, diciamolo subito, è una bella giornata. L’Italia ha battuto la Gran Bretagna, restando in corsa per il passaggio del turno: servono due vittorie, la prima contro il Venezuela e, soprattutto, la seconda contro la Cina. Siccome, però, c’è tanta carne al fuoco in questa sesta giornata dei Mondiali 2018, andiamo a vedere cos’è successo nelle partite odierne.

Nel girone B, in verità, c’è ben poco da dire: l’Australia non ha avuto pietà del Botswana, regolato per 14-0 con incontro terminato a metà quarto inning. Il Giappone, invece, prosegue spedito la sua marcia, battendo per 7-2 un Venezuela che, comunque, bene o male arriva fino al settimo inning, senza interrompere la partita prima. Nel match più interessante del giorno, il Canada ha spento le speranze della Cina in sei inning con un perentorio 7-0.

Si infiamma, invece, la battaglia per accedere alla seconda fase nel girone A. Ci sono quattro formazioni per due posti: Messico, Olanda, Taiwan e Filippine. Se il percorso di Porto Rico (9-0 al Messico) e degli USA (12-0 alle Filippine) procede senza intoppi in attesa dello scontro diretto di dopodomani, chi rimette in piedi una situazione che pareva disperata è l’Olanda, in grado di battere Taiwan per 6-5 con punto dell’esperta Virginia Anneveld nell’ultimo inning al termine di una partita incertissima. La Nuova Zelanda, invece, trova la prima vittoria nell’incontro col Sudafrica, regolato con un non agilissimo, ma neanche faticosissimo, 6-0.

CLASSIFICHE DEI GIRONI

Girone A – 1. Porto Rico e USA (1.000, 5-0), 3. Messico (.500, 2-2), 4. Olanda, Filippine, Taiwan (.400, 2-3), 7. Nuova Zelanda (.250, 1-3), 8. Sudafrica (.000, 0-5)

Girone B – 1. Giappone (1.000, 5-0), 2. Australia e Canada (.800, 4-1), 4. Cina (.600, 3-2), 5. Italia (.400, 2-3), 6. Venezuela (.200, 1-4), 7. Botswana e Gran Bretagna (.000, 0-4)













Foto: FIBS / MG Oldmanagency