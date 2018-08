Softball, European Premiere Cup: inizia bene l’avventura di Forlì e Bussolengo

Comincia senza grandi intoppi l’avventura di Forlì e di Bussolengo nella Premiere Cup 2018. Le due formazioni italiane, nei due rispettivi incontri di oggi, hanno regolato senza particolari patemi le loro avversarie, collocandosi dunque a punteggio pieno nel girone unico che qualifica per le semifinali col page system.

Forlì ha fatto gli onori di casa superando in quattro inning le Therwil Flyers (Svizzera): il punteggio di 10-0 è maturato in poco più di un’ora di gioco, in cui Piancastelli e compagne hanno avuto vita facile. La storia si è ripetuta in modi un po’ diversi contro le belghe Hoboken Pioneers: in questo caso è risultato decisivo il primo inning, in cui Forlì ha messo a segno 11 punti, frutto di continui attacchi a segno con Onofri e Grifagno in particolare evidenza. La contesa si è chiusa non molto tempo dopo, al quarto inning, quando il punteggio era sul 13-0.

Per quanto riguarda Bussolengo, invece, vittorie meno nette, ma comunque significative: nel primo incontro, che è stato anche quello inaugurale della Premiere Cup, le Therwil Flyers sono state battute per 6-0 con belle prestazioni in particolare di Gasparotto e Vigna. L’altro incontro, con le russe del Carrousel, si è risolto col punteggio di 4-0, che ha visto questa volta Longhi dare il meglio.

Forlì, nella giornata di domani, affronterà le Mannheim Tornados (Germania) e le Zraloci Ledenice (Repubblica Ceca). Bussolengo, invece, comincerà con le Hoboken Pioneers e poi si troverà di fronte le Olympia Haarlem, che sono la speranza olandese per la principale coppa europea.













Foto: FIBS / K73-Oldmanagency