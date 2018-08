Softball, European Premiere Cup 2018: Forlì ospita Bussolengo e altre sette per il massimo alloro europeo di club

Il meglio del softball di club europeo si riunirà a Forlì dal 20 al 25 agosto: la squadra emiliana ospita altre otto società che si contenderanno la quarantunesima Premiere Cup. Delle precedenti quaranta edizioni, 38 se le sono divise Italia e Olanda, con due sole incursioni dall’Austria (Sharx 2009 a Legnano) e dalla Repubblica Ceca (Eagles 2013 a Praga).

Se Forlì arriva alla competizione da città ospitante, Bussolengo ci arriva da detentrice del titolo nonché dominatrice, assieme a Bollate, della prima fase del campionato italiano. Molte delle giocatrici di entrambe le formazioni hanno vissuto l’avventura da settimo posto con la nazionale italiana ai Mondiali di softball recentemente svoltisi in Giappone.

Le avversarie delle due italiane saranno Olympia Haarlem (Olanda), Zraloci Ledenice (Repubblica Ceca), Mannheim Tornados (Germania), Hoboken Pioneers (Belgio), Therwil Flyers (Svizzera), Les Comanches (Francia), Carrousel (Russia).

Detto delle azzurre reduci dai Mondiali di Forlì e Bussolengo (con quest’ultima che ha inoltre in rosa Dallas Escobedo, tra le protagoniste in terra nipponica), va segnalata qualche presenza italiana oltre le nostre formazioni: ce ne sono tre a Les Comanches (che, per i non affezionati, fanno base a Tolone), e sono Priscilla Brandi, Alice Ronchetti ed Eva Trevisan. Abbiamo inoltre Kelly Sheldon nelle Hoboken Pioneers, Kaitlyn Gentile a Haarlem e Melany Sheldon in quel di Therwil.

La Premiere Cup si disputa su un girone unico all’italiana, in cui tutte le squadre giocheranno tra di loro nei giorni che vanno dal 20 al 24 agosto. Successivamente, nella serata di 24, si giocheranno le due partite di playoff: le prime due del girone unico si affronteranno per la finale, le seconde due per affrontare la perdente della partita precedentemente citata nella semifinale di recupero che vale l’altro posto nell’ultimo atto.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL SOFTBALL

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina Facebook Forlì