Softball, European Premiere Cup 2018: Bussolengo batte Forlì e vola in finale. Poderi Dal Nespoli costretta alla semifinale di recupero

Lo Specchiasol Bussolengo è la prima finalista della European Premiere Cup. La squadra veneta si è guadagnato il posto nella partita che domani assegnerà il titolo battendo Forlì per 11-1 nella semifinale giocata questa sera.

È stata tutt’altra storia rispetto al match giocato ieri e vinto dalla Poderi Dal Nespoli padrona di casa per 1-0. Stavolta, infatti, Bussolengo ha sbloccato il match subito, con il fuoricampo di Myers nel primo inning; poi, nella quarta ripresa, i punti di Gasparotto, Myers, Vigna e Bortolomai hanno definitivamente indirizzato il match, terminato in anticipo alla sesta ripresa.

Forlì, quindi, sarà costretta a disputare la semifinale di recupero di domani affrontando le ceche dello Zraloci Ledenice, che nell’altro incontro del page system hanno sconfitto l’Olympia Haarlem per 2-1, con il punto di Kalouskova al primo extra inning. Le olandesi, dunque, chiudono il torneo al terzo posto, nonostante avessero terminato il girone in prima posizione in parità con Bussolengo e Forlì, che avevano avuto accesso alla semifinale diretta.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL SOFTBALL

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBS / K73-Oldmanagency