Softball, European Cup Winners Cup 2018: doppia vittoria per Bollate nella prima giornata

Si apre con un doppio successo l’European Cup Winners Cup 2018 (che poi è la Coppa delle Coppe) per Bollate. La formazione leader del campionato italiano ha imposto la propria legge anche nelle prime due partite in Europa, andando subito al comando del girone B.

Nel primo incontro, le Eagles di Lucerna (Svizzera) sono state sommerse di valide e punti fino al definitivo 9-1 che ha interrotto la contesa al quinto inning, quando era passata un’ora e 17 minuti. Elisa Cecchetti, la più prolifica in questa prima partita, nella seconda ha diviso tale palma con Amanda Fama e Linda Leonesio. Non è cambiata granché la sostanza: 11-1 contro l’Atletico San Sebastian in sei inning, col sesto condito da cinque punti che hanno chiuso definitivamente il primo giorno di gare della formazione italiana, ora al comando suo girone.

Nella giornata di domani, Bollate è teoricamente attesa dall’incontro con le Titans del Botswana, che però hanno dato forfait per l’incontro odierno contro Kalita. Nel pomeriggio ci sarà invece la sfida alle Royal Greys (Belgio).













Foto: FIBS / Cavallotti-Oldmanagency