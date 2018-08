Softball, European Cup Winners Cup 2018: Bollate resta al comando del suo girone a punteggio pieno

Altra doppia vittoria per la Tecnovap Innovi Bollate nella seconda giornata della European Cup Winners Cup, la Coppa delle Coppe di softball. In realtà è stato uno solo il match disputato dalla squadra italiana, dal momento che contro le Titans la vittoria è arrivata per forfait (7-0).

Il match con le Royal Greys si è invece disputato ed è stato dominato da Bollate, che ha vinto per 10-0 in quattro riprese. Una partita indirizzata già nel primo inning con quattro punti e chiusa poi nel terzo, con il fuori campo siglato da Alice Parisi.

Bollate è quindi a punteggio pieno al comando del gruppo B con quattro vittorie in quattro partite, imbattuta così come le Sparks Haarlem, che invece guidano il gruppo A. Domani è in programma l’ultima giornata della prima fase, poi le prime tre dei due raggruppamenti formeranno un girone unico che porterà al page system che assegnerà la Coppa.













alessandro.tarallo@oasport.it

Foto: FIBS / Cavallotti-Oldmanagency