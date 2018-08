Softball, European Cup Winners Cup 2018: Bollate ancora vincente sulle russe del Kalita

Resta imbattuta Bollate nella Coppa delle Coppe 2018, internazionalmente nota come European Cup Winners Cup. La formazione lombarda ha battuto per 5-1 le russe del Kalita, portandosi così a quota cinque vittorie in questa edizione. Bollate affronterà ora il girone delle squadre in lotta per i posti nel tabellone finale.

Bollate ha messo in chiaro i rapporti di forza con la squadra che viene da Odintsovo nell’arco di tre ben precisi inning: il secondo, il quarto e il quinto. In particolare evidenza Camisasca, che ha trovato un bel punto a metà partita dopo aver approfittato, assieme a Parisi, del triplo di Juárez un paio di inning prima. Successivamente ancora Parisi e Juárez hanno chiuso in modo definitivo la contesa, mentre Smetanina ha accorciato le distanze su errore difensivo solo all’ultimo inning.

Per quanto riguarda il programma futuro di Bollate, ci saranno due partite domani, contro Joudrs Praga e soprattutto Sparks Haarlem, e poi altri due incontri sabato.













Credits: FIBS / Cavallotti-Oldmanagency