Softball, European Cup Winners Cup 2018: Bollate accede in finale battendo le Sparks Haarlem!

Bollate è in finale della European Cup Winners Cup, la Coppa delle Coppe di softball. La squadra lombarda ha battuto le Sparks Haarlem per 1-0 al secondo extra inning, accedendo così alla partita che domani assegnerà il titolo.

È stato un match combattuto e serrato quello giocatosi a Capelle aan den Ijssel (si scontravano le due migliori squadre della fase a gironi), dominato dalle difese con corse e valide con il contagocce fino alle riprese supplementari. Bollate è andata vicina a sbloccare lo 0-0 nell’ottavo inning, quando Bigatton si è spinta fino in terza con due out, prima che Lara Cecchetti venisse eliminata al volo. Nel nono, invece, è stata proprio quest’ultima a siglare il punto della vittoria, che vuol dire finalissima per la MKF.

L’avversaria uscirà dalla semifinale di recupero che si disputerà domattina, tra le Sparks Haarlem e le ceche dello Joudrs Praga, che si sono sbarazzate senza grossi problemi delle tedesche del Wesseling Vermins per 10-0.













Foto: FIBS / Cavallotti – Oldmanagency