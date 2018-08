Softball, European Cup Winners Cup 2018: Bollate supera Haarlem ed è in piena corsa per la qualificazione

Giornata fondamentale per Bollate nella European Cup Winners Cup, la Coppa delle Coppe di softball, in corso di svolgimento a Capelle aan den IJssel, in Olanda. La squadra italiana affrontava due impegni chiave per il prosieguo del torneo, dai quali è uscita con una sconfitta e una vittoria.

La giornata si è infatti aperta con il ko contro lo Joudrs Praga. Bollate ha pagato un passaggio a vuoto nel secondo inning, in cui sono originati i due punti per le ceche, distanza poi accorciata da Goodacre per il 2-1 finale. Altrettanto combattuto è stato il match contro le padrone di casa, le Sparks Haarlem, risolto dall’MKF proprio in volata, nella parte bassa dell’ottava ripresa, quando Bigatton è arrivata a casa base sulla valida di Parisi.

Una vittoria preziosa, perché tiene Bollate in piena corsa per la qualificazione. La squadra italiana è infatti in testa alla classifica del girone C con tre successi e una sconfitta, stesso score delle due avversarie odierne. Domani sarà dunque una giornata decisiva: Bollate è obbligata a battere le tedesche del Wesseling Vermins (che nutrono ancora speranze di qualificazione), per rientrare con certezza tra le prime quattro che si giocheranno il titolo con la formula del page system.













Foto: FIBS / Cavallotti – Oldmanagency