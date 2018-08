Prima giornata Serie B 2018-2019: programma, orari e tv. Come seguire le partite in diretta su Rai e Dazn

Nel weekend del 24-27 agosto incomincerà la Serie B 2018-2019, in programma la prima giornata del campionato cadetto che sarà spalmata su addirittura quattro giornate. Si incomincia venerdì con l’anticipo tra Brescia e Perugia alle ore 21.00, si proseguirà sabato con tre incontri alla ore 18.00 tra cui l’interessante Salernitana-Palermo, domani altri quattro match e lunedì il posticipo Benevento-Lecce. Un vero e proprio turno spezzatino per incominciare questa Serie B dopo un’estate rovente che ha portato a un calendario a 19 squadre non senza polemiche e con delle sentenze ancora da emettere.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della prima giornata della Serie B 2018-2019 (24-27 agosto). Sono state riportate anche le indicazioni per vedere gli incontri in diretta tv e streaming.

VENERDI’ 24 AGOSTO:

21.00 Brescia-Perugia (diretta tv su Rai Due)

SABATO 25 AGOSTO:

18.00 Venezia-Spezia (diretta streaming su Dazn)

18.00 Salernitana-Palermo (diretta streaming su Dazn)

18.00 Cremonese-Pescara (diretta streaming su Dazn)

DOMENICA 26 AGOSTO:

18.00 Verona-Padova (diretta streaming su Dazn)

21.00 Foggia-Carpi (diretta streaming su Dazn)

21.00 Ascoli-Cosenza (diretta streaming su Dazn)

21.00 Cittadella-Crotone (diretta streaming su Dazn)

LUNEDI’ 27 AGOSTO:

21.00 Benevento-Lecce (diretta streaming su Dazn)