Serie A 2018-2019, quanto costa l’abbonamento a Dazn? Quali partite vengono trasmesse? Tutte le info sul nuovo operatore streaming

DAZN è la grande novità della Serie A 2018-2019: la nuova piattaforma streaming del gruppo Perform, infatti, trasmetterà tre partite per ogni giornata del prossimo campionato. La piattaforma avrà così l’esclusiva di 114 partite della prossima Serie A, mentre tutte le restanti saranno disponibili esclusivamente su Sky.

La grande novità del panorama mediatico permetterà di gustarsi tre incontri per ogni weekend: l’anticipato serale del sabato, il lunch match della domenica e un incontro delle ore 15.00 di domenica. Tutto sarà fruibile in streaming su smart tv, tablet, cellulari e su tutti i dispositivi collegati alla rete. La app di Danz verrà però integrata anche su Sky Q, la nuova piattaforma multimediale e dunque gli abbonati potranno vedere anche quegli incontri. Per vedere però tutte le partite della Serie A sarà necessario avere due abbonamenti.

QUANTO COSTA L’ABBONAMENTO A DAZN?

L’abbonamento costa 9,99 euro al mese che però diventano 7,99 per chi è abbonato a Sky da più di un anno.

COSA TRASMESSE DAZN? QUALI PARTITE POSSO VEDERE?

Su Dazn saranno visibili in diretta streaming tre partite per ogni giornata della Serie A: l’anticipo serale del sabato, il lunch match della domenica, una partita della domenica pomeriggio. Su questa piattaforma sarà trasmessa anche tutta la Serie B 2018-2019.

SU QUALI DISPOSITIVI SI PUO’ VEDERE DAZN?

Smart tv (Amazon Fire TV Stick, Android TV, Apple TV, Google Chromecast, LG TV, Panasonic TV, Samsung TV, Sony TV), smartphone e tablet (Amazon Fire Tablet, iPhone, iPad, smartphone e tablet Android), PC (Chrome, Firefox, Windows, Mac, Linux) e console come Xbox One e PlayStation 4.













(foto Ciro Santangelo)