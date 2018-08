Serie A 2018-2019 in tv: tutte le partite che trasmetterà Dazn. Come vederle e sintonizzarsi. Sky non basta: servono due abbonamenti

DAZN è la grande novità della Serie A 2018-2019: la nuova piattaforma streaming di proprietà di Perform trasmetterà tre partite per ogni giornata del massimo campionato italiano di calcio mentre le altre sette saranno visibili su Sky. Si tratta di una vera e propria rivoluzione per l’universo del nostro pallone, gli appassionati saranno costretti a sottoscrivere due abbonamenti se non vorranno perdersi nemmeno un minuto del torneo e se vorranno seguire tutte le partite della propria squadra.

Una rivoluzione anche perché Dazn è visibile esclusivamente in streaming dunque si può raggiungere sfruttando dispositivi collegati alla rete internet come smart tv, computer, cellulari, tablet, consolle per tv. I proprietari hanno promesso che cambieranno il modo di vedere il calcio in Italia, staremo a vedere se riusciranno a vincere la scommessa.

COME ABBONARSI A DAZN:

Accedi al sito dazn.com, crea un account con e-mail e password, inserisci i codici di pagamento e inizia subito a guardare tutto il calcio che vuoi.

COME SINTONIZZARSI SU DAZN:

Per guardare le partite in diretta streaming su DAZN è necessario accedere a dei dispositivi che si possano collegare alla rete internet. Parliamo dunque di smart tv (o apple tv, android tv), tablet e cellulari, computer, consolle per videogiochi. In tutti i casi ti basterà andare sul sito dazn.com oppure accedere all’app, inserire i dati del tuo account e il gioco è fatto.

QUALI PARTITE SI POSSONO VEDERE SU DAZN:

Su DAZN verranno trasmessi in esclusiva: l’anticipo delle ore 20.30 del sabato, il lunch match della domenica (ore 12.30) e un incontro delle ore 15.00 di domenica. Tutte le altre partite saranno su Sky.

QUANTO COSTA L’ABBONAMENTO A DAZN?

L’abbonamento mensile contro 9.99 euro. Il primo mese è gratis!













Foto: Gianfranco Carozza