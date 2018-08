Fantacalcio 2018-2019: i consigli per la prima giornata. Quali giocatori schierare e chi evitare: la formazione vincente partita per partita

Nel weekend del 18-20 agosto si giocherà la prima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Incomincia il campionato e riparte anche il Fantacalcio, il fantasy game ispirato alle partite reali e che appassiona migliaia di fantallenatori che si divertono ad allestire le proprie squadre. Di seguito i consigli di OA Sport su chi puntare e su chi evitare per la prima giornata della Serie A 2018-2019.

CHIEVO-JUVENTUS:

Consigliati: Cristiano Ronaldo e Douglas Costa (Juventus), Giaccherini (Chievo)

Da evitare: la difesa del Chievo

LAZIO-NAPOLI:

Consigliati: Milinkovic-Savic e Immobile (Lazio), Insigne e Koulibaly (Napoli)

Da evitare: Karnezis (Napoli), Badelj (Lazio)

TORINO-ROMA:

Consigliati: Iago Falque e Belotti (Torino), Pastore e Kluivert (Roma)

Da evitare: De Silvestri e Meité (Torino), Olsen (Roma)

BOLOGNA-SPAL:

Consigliati: Dzemaili e Palacio (Bologna), Kurtic e Petagna (SPAL)

Da evitare: Everton Luiz e Felipe (SPAL), Dijks (Bologna)

EMPOLI-CAGLIARI:

Consigliati: La Gumina e Zajc (Empoli), Pavoletti (Cagliari)

Da evitare: Lykogiannis (Cagliari)

PARMA-UDINESE:

Consigliati: Inglese (Parma), Mandragora (Udinese)

Da evitare: Gervinho e Gobbi (Parma), Nicolas (Cagliari)

SASSUOLO-INTER:

Consigliati: Lautaro e Icardi (Inter), Boateg (Sassuolo)

Da evitare: Lemos e Consigli (Sassuolo)

ATALANTA-FROSINONE:

Consigliati: Zapata e Pasalic (Atalanta)

Da evitare: Sportiello e Goldaniga (Frosinone)

MILAN-GENOA e SAMPDORIA-FIORENTINA:

Queste partite sono state rinviate in seguito al crollo del Ponte Marconi a Genova. Si attendono le decisioni in merito alle valutazioni dei giocatori di queste quattro squadre, meglio non inserirli in questa prima giornata.













Foto: katatonia82 / Shutterstock.com