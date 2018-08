Serie A 2018-2019, il VAR debutta sui maxischermi degli stadi. La nuova rivoluzione del campionato

La Serie A 2018-2019 passerà alla storia per un’altra grande rivoluzione: le immagini della VAR saranno trasmesse in tempo reale sui maxischermi degli stadi durante le partite in modo di permettere agli spettatori di visionare le azioni che vengono prese in esame dall’arbitro. Per evitare però di generare pressione sul fischietto e rumorii che potrebbero condizionare il giudice di gara, i video verranno mandati solo dopo aver preso la decisione. Potranno essere trasmessi sui maxischermi solo immagini della partita in corso: chiare occasioni da gol, azioni spettacolari, gol-non gol ma non i fuorigioco.













Foto: Ciro Santangelo