Serie A 2018-2019, definite le date dei recuperi di Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina. Programma, orari e tv

La Lega di Serie A ha definito le date dei recuperi di Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa, le partite della prima giornata della Serie A 2018-2019 che sono state rinviate in seguito al crollo del Ponte Marconi che ha sconvolto l’intera città di Genova.

Le due gare, posticipate proprio su richiesta delle società liguri, verranno giocate nelle prime finestre utili a disposizione delle squadre considerando che i rossoneri giocheranno in Europa League. Queste nel dettaglio le date dei recuperi (gli orari sono ancora da definire. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE:

Sampdoria-Fiorentina

MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE:

Milan-Genoa













Foto: Bona / Shutterstock.com