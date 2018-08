Serie A 2018-2019: come vedere tutte le partite in tv? Servono due abbonamenti: Sky e Dazn. La guida completa

Per vedere tutte le partite della Serie A 2018-2019 serviranno due abbonamenti visto che i diritti di trasmissione degli incontri sono stati spartiti tra Sky e Dazn. Il network di Murdoch manderà in onda le immagini di sette partite per ogni giornata in diretta tv (ma anche in diretta streaming tramite Sky Go) mentre la piattaforma digitale ideata da Perform si è accaparrata il diritto di trasmissione in diretta streaming di tre match per ogni weekend.

Gli appassionati del nostro campionato e i tifosi dovranno quindi acquistare due abbonamenti se non vorranno perdersi nemmeno un minuto della Serie A 2018-2019 anche perché soltanto su Dazn saranno fruibili l’anticipo del sabato sera e il lunch match della domenica. L’offerta è dunque stata spezzettata e sono aumentate anche le finestre orarie in cui si gioca, dunque come si possono vedere tutte le partite e su quale operatore devo sintonizzarmi in ogni momento per godere dello spettacolo che soltanto il massimo campionato italiano di calcio sa regalare? Di seguito tutte le istruzioni dettagliate sui vari abbonamenti a Sky e Dazn, la guida completa con anche tutti i costi.

I GIORNI IN CUI SI GIOCA E TUTTE LE FINESTRE ORARIE:

Sabato: 1 partita alle ore 15.00, 1 partita alle ore 18.00, 1 partita alle ore 20.30.

Domenica: 1 partita alle ore 12.30, 3 partite alle ore 15.00, 1 partite alle ore 18.00, 1 partita alle ore 20.30.

Lunedì: 1 partite alle ore 20.30

La partita del lunedì sarà anticipata al venerdì nelle settimane che precedono gli impegni delle Nazionali. Le prime tre giornate avranno un orario estivo che non prevede le partite pomeridiane.

CHI HA ACQUISTATO I DIRITTI DELLA SERIE A:

Sky ha acquistato i diritti di sette partite: sabato ore 15.00 e ore 18.00, tutti gli incontri della domenica a parte il lunch match e uno delle 15.00, il posticipo del lunedì.

Perform ha comprato l’anticipo delle ore 20.30 del sabato, il match della domenica alle ore 12.30 e uno alle ore 15.00

DOVE VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING:

Tutte le partite di Sky saranno visibili sul satellite e anche sul digitale terrestre (frequenze disimpegnate da Mediaset) con abbonamenti specifici.

Tutte le partite di Perform saranno visibili sulla piattaforma web Dazn che è disposinibile su tutti i dispositivi che assicurano un collegamento web (smart tv, tablet, smartphone, computer, console per videogiochi).

QUANTO COSTA VEDERE LE PARTITE DELLA SERIE A 2018-2019?

Per le sette partite su Sky è acquistabile una promozione annuale da 45,10 euro al mese per i primi 12 mesi sul stalline mentre sul digitale terrestre costa 34,90 per 6 mesi e poi 44,90. Questo pacchetto permette di vedere anche Champions League ed Europa League.

Dazn, invece, costa 9,99 euro al mese che scendono a 7,99 per gli abbonati a Sky.













(foto Gianfranco Carozza)