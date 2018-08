Calcio, Serie A 2018-2019: quanto guadagna Cristiano Ronaldo alla Juventus? Lo stipendio di CR7

L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha letteralmente rivoluzionato la Serie A 2018-2019, il massimo campionato italiano di calcio si è arricchito della presenza del fenomeno portoghese considerato come uno dei migliori giocatori della storia. L’attaccante è un uomo in grado di sovvertire tutti i valori in campo, di trascinare i compagni verso i successi più importanti come ha dimostrato al Real Madrid vincendo tre Champions League consecutive. Il cinque volte Pallone d’Oro è uno dei giocatori più importanti al mondo ma quanti soldi guadagnare CR7 alla Juventus? Il suo trasferimento è costato ai bianconeri poco più di 100 milioni di euro ma vediamo nel dettaglio la busta paga della stella lusitana.

QUANTI SOLDI GUADAGNA CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS?

Cristiano Ronaldo ha firmato un contratto del valore di 31 milioni di euro all’anno fino al 2022. CR7 è così diventato il terzo giocatore più pagato al mondo alle spalle di Neymar (36 milioni) e Messi (46).

La cifra appena citata si riferisce esclusivamente allo stipendio ricevuto dalla società ma Cristiano Ronaldo può contare anche su una mole importante di sponsor: Nike (da cui riceve 24 milioni di euro a stagione), EA Sports, Clear Shampoo, HerbaLife, PokerStars, Samsung, TAG Heuer e Toyota.

Il patrimonio netto di Cristiano Ronaldo è stimato tra i 230 e i 290 milioni di euro, secondo Forber ha guadagnato ben 93 milioni dollari nel 2017.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com