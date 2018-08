Serie A 2018-2019: che cos’è Dazn e come abbonarsi? Le partite che verranno trasmesse

La Serie A 2018-2019 esordirà con la prima giornata prevista per il weekend del 18-20 agosto. Il massimo campionato italiano di calcio inizierà subito dopo Ferragosto, partenza sotto l’ombrellone per le 20 squadre che vorranno subito mettersi in luce in avvio di una stagione che come sempre si preannuncia molto intensa e logorante ma dove lo spettacolo non mancherà davvero mai. La Serie A è stata arricchita in estate dall’arrivo di Cristiano Ronaldo che rinforzerà la Juventus e che donerà ulteriore prestigio al nostro campionato, sicuramente molto più appetibile anche all’estero vista la presenza di stelle del panorama internazionale.

Ci sarà davvero da divertirsi, ci aspettano 38 giornate palpitanti dove può succedere di tutto: la Juventus partirà con i favori del pronostico per la conquista dello scudetto ma attenzione a Inter, Napoli, Roma e Milan che hanno operato bene sul mercato e possono provare a insidiare il dominio dei bianconeri. Non mancherà poi la lotta per entrare in Champions League, nelle retrovie si combatterà per evitare la retrocessione. La Serie A 2018-2019, però, sarà caratterizzata anche da una grande novità ed è quella dell’arrivo in Italia di Dazn: si tratta di una piattaforma che trasmetterà 114 partite complessive (3 per giornata) esclusivamente in streaming, cioè su quei dispositivi che possono collegarsi alla rete internet (dalle smart tv ai cellulari passando per tablet e consolle).

Dunque non più soltanto la televisione (su Sky verranno trasmesse in diretta le altre sette partite di ogni turno) ma anche questa nuova proposta che porta la Serie A in un nuova dimensione, in linea con i tempi che corrono. Dazn ha operato una massiccia operazione di promozione durante tutta l’estate con i volti di Diletta Leotta e Paolo Maldini a farla da padrona: ora inizierà una nuova sfida ma vediamo meglio cos’è Dazn e quali partite verranno trasmesse su questa piattaforma streaming.

I GIORNI IN CUI SI GIOCA E TUTTE LE FINESTRE ORARIE:

Sabato: 1 partita alle ore 15.00, 1 partita alle ore 18.00, 1 partita alle ore 20.30.

Domenica: 1 partita alle ore 12.30, 3 partite alle ore 15.00, 1 partite alle ore 18.00, 1 partita alle ore 20.30.

Lunedì: 1 partite alle ore 20.30

La partita del lunedì sarà anticipata al venerdì nelle settimane che precedono gli impegni delle Nazionali. Le prime tre giornate avranno un orario estivo che non prevede le partite pomeridiane.

QUALI PARTITE SI VEDRANNO SU DAZN?

Perform ha comprato l’anticipo delle ore 20.30 del sabato, il match della domenica alle ore 12.30 e uno alle ore 15.00

DOVE VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING:

Tutte le partite di Perform saranno visibili sulla piattaforma web Dazn che è disponibile su tutti i dispositivi che assicurano un collegamento web (smart tv, tablet, smartphone, computer, console per videogiochi).

QUANTO COSTA L’ABBONAMENTO A DAZN?

L’abbonamento costa 9,99 euro al mese che però diventano 7,99 per chi è abbonato a Sky da più di un anno.

SU QUALI DISPOSITIVI SI PUO’ VEDERE DAZN?

Smart tv (Amazon Fire TV Stick, Android TV, Apple TV, Google Chromecast, LG TV, Panasonic TV, Samsung TV, Sony TV), smartphone e tablet (Amazon Fire Tablet, iPhone, iPad, smartphone e tablet Android), PC (Chrome, Firefox, Windows, Mac, Linux) e console come Xbox One e PlayStation 4.













(foto Gianfranco Carozza)