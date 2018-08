Serie A 2018-2019, Chievo-Juventus 2-3: sofferta vittoria dei bianconeri. Bernardeschi decide nel recupero, bene Cristiano Ronaldo

Esordio soffertissimo della Juventus nella Serie A 2018-2019. I Campioni d’Italia hanno sconfitto il Chievo per 3-2 al termine di una partita più complicata del previsto in cui i bianconeri sono riusciti a primeggiare soltanto nel recupero dopo aver rischiato tantissimo contro gli scatenati padroni di casa. I 30mila spettatori dello Stadio Bentegodi di Verona hanno assistito al primo incontro di Cristiano Ronaldo nel nostro campionato, il fenomeno portoghese era attesissimo e a sprazzi ha regalato fiammate del suo talento anche se è ancora lontano dalla condizione migliore.

I ragazzi di Max Allegri, passati in vantaggio al 3′ con un gol di Khedira in mischia, hanno dominato per larghi tratti del primo tempo ma poi hanno subito due reti dei gialloblu su due invenzioni di Giaccherini che al 38′ crossa dalla sinistra per la testa di Stepinski e al 55′ si procura il calcio di rigore per ingenuità di Cancelo, andando poi a trasformarlo. Il Chievo ha sognato l’impresa contro la corazzata avversaria ma la Juventus non ha mollato la presa e con classe ha raddrizzato l’incontro: al 75′ arriva il pareggio di Bonucci con un colpo di testa su calcio d’angolo e poi la firma di Bernardeschi al 92′ (giocata ubriacante di Alex Sandro sulla sinistra) vale i primi tre punti.

La Juventus era partita con la formazione tipo con un 4-2-3-1 a forte trazione anteriore con Cuadrado, Douglas Costa e Dybala alle spalle di Cristiano Ronaldo. CR7 deve ancora entrare bene nelle dinamiche della Serie A, è uscito fuori alla distanza e nell’ultimo frangente ha cercato tante volte i compagni risultando comunque determinante nel minare le certezze della difesa del Chievo. Bernardeschi decisivo dalla panchina come spesso gli è capitato, a partita in corso sono entrati anche Mandzukic ed Emre Can per raddrizzare il risultato. Finale rovente: all’88’, infatti, Mandzukic aveva trovato la rete (con ausilio della gol line technology) ma era stata annullata per un contatto tra Cristiano Ronaldo e Sorrentino (portato fuori in barella).













Foto: katatonia82 / Shutterstock.com