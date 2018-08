Softball, European Cup 2018: La Loggia, dall’A2 alla sfida in Europa contro altre otto formazioni

Si disputerà in Italia, appena fuori Torino, la venticinquesima edizione dell’European Cup. Nello scorso gennaio, infatti, La Loggia si è assunta l’onore e l’onere di organizzare la competizone che vedrà affrontarsi nove formazioni per un posto nella prossima edizione del principale trofeo europeo, la Premiere Cup.

La società torinese, dopo aver vinto due scudetti consecutivi nel 2013 e 2014, si trova ora in Serie A2 e sta disputando il girone A; l’avventura europea, però, riporta ai fasti delle annate 2014 e 2015, con vittoria e finale nella Premiere Cup, che poi è proprio l’obiettivo nel mirino delle partecipanti.

Assieme a La Loggia, saranno in gara Witches Asko Linz (Austria), Princ Zagabria (Croazia), Amager Vikings (Danimarca), The Mix (Gran Bretagna), Hrabiny Wroclaw (Polonia), Trnava Panthers (Slovacchia), Fenix Valencia (Spagna), ISA NZ (Nuova Zelanda).

Oltre a La Loggia come squadra, ci sono diversi pezzi d’Italia in questa European Cup: gioca a Linz Stephaine Gosselin, mentre Silvia Garzon fa parte delle britanniche The Mix.

I due gironi eliminatori, in quest’edizione, sono dispari: a La Loggia è toccato in sorte il girone A, comprensivo di Trnava, Zagabria, Wroclaw (che in italiano sarebbe Breslavia) e dell’isola di Amager. Per quanto riguarda il programma delle partite, La Loggia giocherà il 20 contro Trnava, il 21 contro le Vikings e poi contro Zagabria, infine il 22 contro Wroclaw. Un posto tra le prime tre consente di accedere alla seconda fase.













Foto: Cristiano Gatti per Oldmanagency