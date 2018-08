Serie A 2018-2018, prima giornata: orari e come vedere tutte le partite su Sky e Dazn

Il conto alla rovescia sta per terminare. Nel weekend del 18-20 agosto inizierà la Serie A 2018-2019, la prima giornata della Serie A 2018-2019 e si preannuncia altamente avvincente e appassionante. Si inizia sabato alle ore 18.00 con l’attesissimo anticipo Chievo-Juventus: allo Stadio Bentegodi di Verona andrà in scena il debutto del campione lusitano Cristiano Ronaldo in Italia. In serata poi il big match tra Lazio e Napoli, gli uomini di Carlo Ancelotti sono subito chiamati a un impegno in salita per cercare di tenere testa ai bianconeri. Domenica toccherà poi a Inter, Milan e Roma che affronteranno rispettivamente Sassuolo, Genoa e Torino in tre debutti assolutamente da non sottovalutare. Un primo turno, dunque, decisamente interessante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite della prima giornata della Serie A 2018-2019. Indicate anche le modalità con cui vedere i vari incontri in diretta tv.

SABATO 18 AGOSTO:

18.00 Chievo-Juventus (Sky)

20.30 Lazio-Napoli (Dazn)

DOMENICA 19 AGOSTO:

18.00 Torino-Roma (Sky)

20.30 Parma-Udinese (Dazn)

20.30 Milan-Genoa (Sky)

20.30 Empoli-Cagliari (Sky)

20.30 Sassuolo-Inter (Dazn)

20.30 Sampdoria-Fiorentina (Sky)

20.30 Bologna-SPAL (Sky)

LUNEDI’ 20 AGOSTO:

20.30 Atalanta-Frosinone (Sky)













