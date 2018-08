Chievo-Juventus, prima giornata Serie A 2018-2019: le probabili formazioni. Cristiano Ronaldo unica punta, Cancelo dal 1′

Finalmente si ricomincia. Riparte il campionato di Serie A di calcio con la prima giornata che scatterà nel week-end tra il 18 e il 19 agosto. Subito, ovviamente, grandi emozioni: tutti i tifosi italiani attendono con ansia questo giorno per tornare a vedere i propri beniamini in campo. I riflettori saranno puntati soprattutto sullo Stadio Bentegodi di Verona: si affrontano, nel match inaugurale, sabato 18 agosto alle 18, i padroni di casa del Chievo e la Juventus.

Vogliono partire forte, nella sempre difficile trasferta veronese, i sette volte campioni d’Italia in carica: i bianconeri avranno una carta in più da giocarsi, e che carta… Esordio in campionato infatti per Cristiano Ronaldo, il giocatore più forte del mondo: il Pallone d’Oro andrà ovviamente subito a caccia di un gol alla prima uscita con la nuova divisa. C’è davvero tanta curiosità nel vedere in campo la nuova Juve di Max Allegri: gran lavoro sul mercato per provare a puntare in grande verso la Champions League.

Vecchia Signora che dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 con Szczesny in porta , Cancelo, Bonucci, Chiellini ed Alex Sandro a comporre il quartetto difensivo, mediani davanti alla difea Pjanic ed Emre Can, trio di trequartisti formato da Cuadrado, Dybala e Douglas Costa, unica punta centrale Cristiano Ronaldo. Clivensi che dovrebbero partire con un 4-3-3 con Birsa, Stepinski e Giaccherini davanti. Un assetto che in non possesso di palla potrebbe trasformarsi in un 4-5-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CHIEVO (4-3-3): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Jaroszynski; Depaoli, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Stepinski e Giaccherini. All: D’Anna

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Joao Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Cristiano Ronaldo













(foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com)