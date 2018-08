Sebastian Vettel, GP Belgio 2018: “Una buona giornata, possiamo migliorare. La power unit nuova? Presto per dire com’è”

Sebastian Vettel si è distinto durante le prove libere del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari è tornato in pista dopo la pausa estiva e ha avuto modo di mettersi in luce realizzando il miglior tempo nella prima sessione e brillando sul passo gara nella seconda. Il tedesco può sperare in un risultato estremamente positivo sul tracciato di Spa e guarda con fiducia al prosieguo del weekend come traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky.

Il quattro volte Campione del Mondo ha analizzato così il suo venerdì di lavoro: “Oggi è stata una buona giornata, la macchina non è ancora come vorrei e dobbiamo lavorare ancora un pochino. Probabilmente Kimi sarà più contento di me per il giro secco, però abbiamo ancora un po’ di tempo e vediamo“.

La Ferrari si è presentata a Spa cambiando le power unit proprio come ha fatto la Mercedes: “Oggi è un po’ difficile sapere come è andata la power unit, sarà importante anche Monza. Al momento siamo però tutti fiduciosi su questo motore, vediamo come andranno le prossime due gare“.

Tante emozioni per Sebastian Vettel, saranno otto giorni molto intensi tra Belgio e GP d’Italia: “Credo che abbiamo un calendario pieno con delle piste speciali, questa è emozionante per la velocità in curva mentre quella di Monza sarà più emozionante sotto il profilo dell’atmosfera“.













FOTOCATTAGNI