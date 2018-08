Sebastian Vettel, GP Belgio 2018: “Potevo dare di più ma il secondo posto è buono. Abbiamo un gran passo gara”

Sebastian Vettel è stato ancora una volta beffato dalla pioggia e non è riuscito a conquistare la pole position del GP del Belgio 2018 che sembrava scontata. A Spa-Francorchamps, infatti, ha fatto capolino l’acqua nel Q3 proprio come era successo in Ungheria e Lewis Hamilton è riuscito a emergere strappando la partenza al palo proprio davanti al tedesco. Il pilota della Ferrari annuncia comunque battaglia per la gara di domani e nelle consuete dichiarazioni rilasciate ai microfoni di David Coulthard è riuscito a sopire l’amarezza.

Questa la prima analisi del quattro volte Campione del Mondo: “Potevo dare di più, non abbiamo avuto un tempismo perfetto ma in queste condizioni può succedere di tutto. Possiamo anche prenderci il secondo posto. Avevamo il passo per la pole sull’asciutto ma non lo sapremo mai. Chiaramente il Q3 ha avuto delle condizioni differenti rispetto ai turni precedenti, il gap era grande. Io comunque penso di avere il passo per fare una grande gara“.

Il tedesco si sofferma ulteriormente sul tempismo visto che è rimasto fermo ai box più del previsto prima di tornare in pista per dare l’assalto alla pole sotto l’acqua: “C’è stata un po’ di confusione, quando piove così il team deve gestire due macchine. E poi guarda ora c’è il sole e la pista è asciutta. Anche io non sapevo bene cosa fare, ho trovato anche del traffico con Ocon. Sai che ogni giro può essere decisivo e forse io nel finale non sono riuscito a mantenere la calma. Comunque il secondo posto è buono, abbiamo un buon passo e in gara può succedere di tutto“.













FOTOCATTAGNI