Sci alpino: prosegue la preparazione degli azzurri dello slalom, del gigante e della velocità sulle nevi di Ushuaia

L’Italia dello sci alpino ha iniziato la propria preparazione in Argentina ad Ushuaia. Le condizioni delle piste sudamericane, come rivela il sito ufficiale della Fisi, sono buone. La neve ghiacciata sta permettendo agli atleti e allo staff tecnico di impostare il proprio programma di lavoro.

La prima parte degli allenamenti verterà sulle sessioni di gigante, alternate anche ad alcune sequenze di slalom. Nei prossimi giorni invece vi saranno dei lavori specifici concernenti la velocità. In questo senso, non sono positive le informazioni sulle condizioni della località cilena di La Parva, dove la compagine dedita alle specialità della discesa e del superG era intenzionata a trasferirsi. La poca neve presente e le alte temperature potrebbero portare Emanuele Buzzi, Christof Innerhofer e Dominik Paris a rimanere in Argentina fino al 17 settembre.













Foto: Trovati / Pentaphoto