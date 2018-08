Sci alpino, Federica Brignone prosegue la riabilitazione. Arriva l’idoneità per Laura Pirovano

Federica Brignone prosegue nel suo percorso riabilitativo dopo essere caduta in allenamento lo scorso 10 agosto. La valdostana si era procurata un piccolo stiramento al legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro accompagnato da una forte contusione ossea. La TAC effettuata presso l’Ospedale di Como ha evidenziato che la situazione sta lentamente migliorando. La 28enne non parteciperà comunque alla trasferta sudamericana prevista sulle piste di Valle Nevado (Cile). Sono previsti ulteriori controlli tra quindici giorni per valutare un possibile inizio dell’attività tecnica.

Ottime notizie invece per Laura Pirovano che ha ottenuto l’idoneità per ricominciare a sciare in campo libero dopo la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro effettuata a gennaio.













Foto: FISI Pentaphoto