Prossimo turno Serie A calcio, terza giornata: gli orari delle partite che verranno trasmesse su Dazn

La terza giornata della Serie A 2018-2019 è pronta per andare in scena. Si giocherà nel weekend dal 31 agosto al 2 settembre. Il prossimo turno si preannuncia decisamente interessante secondo un programma che inizierà venerdì e poi avrà il suo epilogo la domenica. Quali saranno dunque i match che vedremo su DAZN?

Sabato 1° settembre alle ore 20.30 la Juventus scenderà in campo al “Tardini” per la sfida contro il neopromosso Parma in un confronto da non sottovalutare. I ducali avranno le motivazioni a mille, affrontando i campioni d’Italia in carica. Cristiano Ronaldo va a caccia del primo gol in Italia e la Juve vuole altri tre punti per continuare la striscia positiva. La Fiorentina, invece, al Franchi se la vedrà contro l’Udinese. I viola, dopo aver rifilato un secco 6-1 al ChievoVerona, sono pronti a concedere il bis domenica 2 settembre alle 18.00 mentre alle 20.30 i clivensi affronteranno l’Empoli in un incontro per la salvezza in piena regola.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari delle partite della terza giornata della Serie A 2018-2019 di calcio trasmesse da DAZN

Giornata 3 01.09. 20:30 Parma Juventus DAZN 02.09. 18:00 Fiorentina Udinese DAZN 02.09. 20:30 Chievo Empoli DAZN







Foto: bestino / Shutterstock.com