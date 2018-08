Probabili formazioni Lazio-Napoli, Serie A 2018-2019: sfida Insigne-Immobile, c’è Milinkovic-Savic!

Sabato 18 agosto (ore 20.30) si giocherà Lazio-Napoli, secondo anticipo della Serie A 2018-2019. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio Olimpico di Roma per un big match già importante in ottica classifica generale. Carlo Ancelotti debutta sulla panchina degli azzurri e proverà a lottare per lo scudetto, Simone Inzaghi prosegue la propria avventura nella capitale dopo aver ottenuto ottimi risultati. Si prevedono 30mila spettatori, cifra considerevole considerando che siamo in periodo periodo estivo e gli italiani si stanno godendo le proprie vacanze.

Il Napoli deve però fare a meno degli infortunati Meret, Ghoulam e Younes: si tratta di assenze importanti per i partenopei che scenderanno in campo con il 4-3-3 già visto nell’era Sarri. Difesa confermata con i soliti Haysaj, Albiol, Koulibaly e Mario Rui mentre tra i pali dovrebbe giocare Karnezis visto che il neo acquisto Ospina non è ancora utilizzabile e per il momento non vedremo Meret all’opera. In avanti si punterà sulla vena realizzativa del tridente composto da Insigne, Milik e Callejon mentre cabina di regia affidata ad Hamsik affiancato da Allan e Zielinski a centrocampo.

Difficoltà importanti per la Lazio priva degli infortunati Murgia, Berisha e Lukaku ma anche degli squalificati Leiva, Lulic e Patric. Inzaghi comunque non farà a meno del 3-5-2: tandem d’attacco intoccabile con Luiz Alberto e Ciro Immobile, a centrocampo la classe di Milinkovic-Savic che rimane in biancoceleste, in difesa debuttano Acerbi e Radu mentre ci sarà il ballottaggio tra Acerbi e Radu. Di seguito le probabili formazioni di Lazio-Napoli, match valido per la prima giornata di Serie A 2018-2019.

Napoli (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Caceres; Luis Alberto, Immobile













Foto: Gianfranco Carozza