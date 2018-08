Calcio femminile, sorteggio Champions League 2018-2019: Juventus e Fiorentina pescano il Brøndby e il Fortuna Hjørring ai sedicesimi di finale

Si è tenuto quest’oggi a Nyon (Svizzera) il sorteggio dei sedicesimi di finale della UEFA Women’s Champions League 2018-2019. 32 le compagini ai nastri di partenza e tra queste la Juventus, all’esordio nella massima competizione continentale, e la Fiorentina, alla seconda partecipazione consecutiva dopo aver staccato il biglietto nello spareggio vinto contro il Tavagnacco al termine della stagione scorsa (frutto anche dell’acquisizione del diritto sportivo del Brescia da parte del Milan, non sufficiente per consentire alla società rossonera di prendere il posto delle Leonesse in Europa, seconde nel campionato passato).

Ebbene, l’urna ha regalato delle chance alle nostre due squadre, nonostante entrambe non fossero teste di serie. Saranno le danesi del Brøndby e del Fortuna Hjørring ad affrontare le bianconere e le viola. Avversarie impegnative ma non impossibili, tenendo conto degli altri club che sono stati evitati: Olympique Lyonnais, Wolfsburg, Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester City.

Il Brøndby è compagine esperta, seconda l’anno scorso nel campionato danese proprio alle spalle del Fortuna Hjørring, e vanta in questo torneo due semifinali raggiunte nelle stagioni 2003-2004 e 2006-2007. Per Sara Gama e compagne un banco di prova importante. Per le gigliate il confronto con le campionesse di Danimarca ha il sapore della rivincita, essendo state eliminate proprio dalle toscane nei sedicesimi di finale dell’anno scorso. Gli incontri saranno in programma il 12/13 settembre (andata) e 26/27 settembre (ritorno). La Juve disputerà il primo match in casa allo stadio “Silvio Piola” di Novara, lo stesso dicasi per la Fiorentina che scenderà in campo al “Franchi” di Firenze.

IL TABELLONE DEI SEDICESIMI DI FINALE DELLA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Honka (FIN) – FC Zürich (SUI)

Fiorentina (ITA) – Fortuna Hjørring (DEN)

Ajax (NED) – Sparta Praha (CZE)

Avaldsnes (NOR) – Lyon (FRA, campione in carica)

Ryazan-VDV – FC Rosengård (SWE)

Juventus (ITA) – Brøndby (DEN)

SFK 2000 Sarajevo (BIH) – Chelsea (ENG)

Atlético Madrid (ESP) – Manchester City (ENG)

Thór/KA (ISL) – Wolfsburg (GER)

Gintra Universitetas (LTU) – Slavia Praha (CZE)

BIIK-Kazygurt (KAZ) – Barcelona (ESP)

Somatio Barcelona FA (CYP) – Glasgow City (SCO)

ŽFK Spartak (SRB) – Bayern München (GER)

St. Pölten (AUT) – Paris Saint-Germain (FRA)

WFC Kharkiv (UKR) – Linköping (SWE)

LSK Kvinner (NOR) – Zvezda-2005 (RUS)













