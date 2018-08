Probabili formazioni Chievo-Juventus, Serie A 2018-2019: c’è Cristiano Ronaldo, dubbi sul modulo bianconero

Chievo-Juventus aprirà la Serie A 2018-2019: il massimo campionato italiano di calcio inizierà con l’anticipo di sabato 18 agosto (ore 18.00) allo Stadio Bentegodi di Verona dove i bianconeri sfideranno i padroni di casa partendo con tutti i favori del pronostico. L’incontro è particolarmente atteso perché debutterà Cristiano Ronaldo, il pezzo pregiato del pirotecnico calciomercato estivo.

Max Allegri pare intenzionato a schierare un 4-2-3-1 puntando sulla difesa a quattro dove rientrerà Bonucci dopo l’anno al Milan, pronto ad affiancare Chiellini al centro mentre sulle fasce agiranno Alex Sandro e la novità Cancelo a destra. Nessun dubbio ovviamente sulla presenza di Cristiano Ronaldo che agirà come terminale offensivo supportato dalle altre stelle Cuadrado, Dybala e Douglas Costa mentre a centrocampo ci saranno l’altra novità Emre Can e Pjanic. La Juventus potrebbe anche optare per un 4-3-3 e in quel caso a centrocampo si aggiungerebbe uno tra Matuidi e Khedira mentre Cuadrado si accomoderebbe in panchina.

Il Chievo risponderà con un 4-3-3 trascinato dall’estro di Giaccherini, grande ex dell’incontro e terminale offensvo dei gialloblu. A centrocampo da annotare il ballottaggio tra Depaoli e Rigoni per affiancare Radovanovic ed Hetemaj, il tridente offensivo sarà completato da Birsa e Stepinski. Di seguito le probabili formazioni di Chievo-Juventus, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Ronaldo.

Chievo (4-3-3): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Jaroszynski; Depaoli, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Stepinski, Giaccherini.













Foto: Gianfranco Carozza