Pentathlon, Mondiali junior Kladno 2018: nelle qualificazioni maschili vanno avanti tre azzurri

Buone notizie da Kladno, in Repubblica Ceca, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali junior di pentathlon moderno: nelle qualificazioni maschili staccano il pass per la finale di domenica Giorgio Malan, Matteo Cicinelli e Roberto Micheli, mentre non ce la fa soltanto Stefano Frezza.

I pentatleti sono stati divisi in tre gruppi, dai quali passavano i primi dieci, oltre ai migliori sei punteggi inizialmente esclusi: l’unico tra gli azzurri a qualificarsi direttamente grazie al piazzamento finale è stato Giorgio Malan, nono nel Gruppo B con 1118 punti. Hanno dovuto attendere la fine di tutti i gruppi e fare qualche calcolo invece Matteo Cicinelli, undicesimo nel Gruppo C a quota 1116 e Roberto Micheli, undicesimo nel Gruppo B con 1113: i loro alla fine sono stati i due migliori punteggi ripescati. Non ce l’ha fatta invece Stefano Frezza, soltanto ventesimo nel Gruppo A a quota 1041.

Domani la finale femminile, con tre azzurrine impegnate, domenica quella maschile. In entrambi i casi l’Italia potrà dire la sua anche nella classifica a squadre, schierando in entrambi i casi tre pentatleti. Lunedì gran chiusura con la staffetta mista. Finora l’Italia ha centrato due bronzi nelle staffette, maschile e femminile, fin qui disputate.













Foto: FIPM

