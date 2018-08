Pentathlon, Mondiali junior Kladno 2018: Elena Micheli campionessa iridata! Italia oro a squadre

Elena Micheli ha scritto un altro pezzo della storia del pentathlon giovanile italiano: l’azzurrina, fresca campionessa mondiale universitaria, oggi a Kladno, in Repubblica Ceca, ha vinto il titolo iridato junior in una gara che l’ha vista sempre nelle posizioni di testa. Presa la vetta dopo la prova di equitazione, l’italiana ha amministrato nel laser run ed ha vinto per distacco. Trionfo completato dalla classifica a squadre, dove l’Italia ha colto la medaglia d’oro.

Elena Micheli ha chiuso con 1354 punti ed ha preceduto l’iberica Laura Heredia, con la quale ha ingaggiato un lungo duello, che ha terminato a quota 1346. Molto lontane tutte le altre contendenti: la medaglia di bronzo è andata alla cinese Xiuting Zhong, che si è fermata però a 1325. Così le altre azzurrine giunte in finale: Aurora Tognetti sesta a quota 1308, 28ma Maria Lea Lopez, incappata in una giornata no, con 1232.

Tanto è bastato però per permettere alla compagine italiana di portare a casa anche il titolo a squadre: le nostre pentatlete hanno chiuso a quota 3894, tenendo alle spalle la Cina, argento con 3870, che l’ha spuntata in un serrato testa a testa con l’Ungheria, alla fine medaglia di bronzo a quota 3868.













Foto: Archivio Privato Elena Micheli

roberto.santangelo@oasport.it